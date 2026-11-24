１９８６年に全米で上映されたアニメ映画「トランスフォーマー ザ・ムービー」が、４０周年を記念して２７日から日本で初公開される。日本製の変形玩具をきっかけに誕生したＩＰ（知的財産）でありながら国内で未公開だった伝説の作品が、時を経て復活する意...

幻映画「トランスフォーマー」日本未公開の伝説作品が４０年の時を経て復活 国内チームリーダー＆スーパーバイザーに聞く１９８６年に全米で上映されたアニメ映画「トランスフォーマー ザ・ムービー」が、４０周年を記念して２７日から日本で初公開される。

日本製の変形玩具をきっかけに誕生したＩＰ（知的財産）でありながら国内で未公開だった伝説の作品が、時を経て復活する意味とは－。 タカラトミーの「トランスフォーマー」チーム国内リーダーの白井貴彦氏と同作スーパーバイザーの島田康治氏に聞いた。 ２００７年からのマイケル・ベイ監督によるハリウッド版実写シリーズで人気が再燃、若い世代にも認知が広がっている「トランスフォーマー」。 タカラトミー（当時はタカラ）の玩具をもとに米国のハズブロ社が開発したＩＰで、日本では１９８５年に逆輸入され、オモチャの発売やテレビアニメがスタートした。

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当初の設定や世界観はスパイダーマン、ハルクなどの人気作を輩出するマーベルが担当した。 白井氏は「ロボットがそれぞれ自分たちの意思を持って、チームを組んで戦っている。 非常に目新しい設定だったと思います。 漫画はマーベル・コミックで描かれ、言ってしまえばマーベルや（バットマンなどの）ＤＣと横並びのＩＰだという認識が海外では強いです」と、世界中で長年愛されている要因を分析する。

「－ザ・ムービー」は、アニメのシーズン２と３をつなぐ物語として制作されたが、諸般の事情で日本公開が見送られた。 米国で企画され、東映アニメーション（当時は東映動画）が制作。 一部で製作費４０億円とも報じられた超大作だが、日本では幻の作品だった。 テレビシリーズから米国が脚本作りを担い、文化的な違いもあって他のロボットアニメとは一線を画す肌触り。

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「ある種の型があった当時の日本のアニメとは違う作り方をしているんですね。 子供向けのロボットプロレスアニメという風に見られていたけど、例えば彼らは負けると撤退するんです。 ものすごくリアルじゃないですか？ 敵を倒して爆発して終わりじゃない。

妙なリアリティーが魅力でした」と特殊性を説明する。 ４０周年を記念して４Ｋリマスター化された「－ザ・ムービー」は北米で９月に先行公開され、初日に「オデュッセイア」、「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」を抑えて２位にランクイン。 初週の週末興行でも７位とトップ１０入りし、海外での反響を受けて日本での上映館数は３０館から６０館へと拡大された。 白井氏によると、ハズブロ社の担当者も「ここまでだとは思わなかった」と驚いていたという。 ４０年前に米国の劇場で鑑賞している島田氏は「８０年代のアニメ映画として、トップレベルの作画です。

スタンダードなＳＦ映画として本当に猛烈な予算がかけられていて、こういう規模の手描きのセルアニメは本当にもう作れないんです。 決して崇高な物語ではないんですけど、崇高じゃないからこそ、こういう作品をちゃんと誠実に作っていたことはすごくすてきだなと思うし、未来に伝わるといいなと思います」と期待を込めた。 ◆あらすじ 映画では、正義のサイバトロン戦士と悪のデストロン軍団が激突。 激しい攻防戦を繰り広げる中で、天体を食らう超巨大惑星・ユニクロンが出現し、戦いは舞台を変えていく。

コンボイと破壊大帝メガトロンのバトルや新たな世代の活躍など、のちの「トランスフォーマー」につながる要素が描かれる。 本編終了後には、１２分間の新作ＣＧ短編「オプティマスプライム：アウェイクニング」が併映される。