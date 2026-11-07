幻冬舎見城徹が命懸けで制作 横田慎太郎描く映画公開

幻冬舎社長の見城徹氏が「命懸け」で製作した、阪神タイガース横田慎太郎選手の伝記映画『栄光のバックホーム』が11月28日に公開され、その迫真の物語が注目を集めています。

今年10月、 幻冬舎 の代表取締役社長である 見城徹 氏からの一通の電話が、作家の 小松成美 氏の日常に突然訪れた。iPhoneのディスプレイに表示された見城氏の名を確認すると、小松氏は急いで受話器を取った。耳に届いた最初の言葉は、映画館で観てほしいという依頼だった。この単純そうに聞こえる一言の裏には、深い事情が隠されていた。

見城徹氏が映画製作に懸けた理由

見城氏は電話口で、自分が製作した作品の重要性を強調した。「小松、俺は、この作品を命懸けで作ったんだよ」という彼の発言は、小松氏を強く動揺させた。見城氏の言葉が決して嘘ではなく、本質的な真実を含んでいることを、小松氏は誰よりも深く理解していたからである。見城氏は、小松氏の執筆活動において、逆風が吹き荒れる中であれ Writer が書き上げるよう常に背中を押してきた存在でもある。

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特に中田英寿氏や中村勘三郎氏、浜崎あゆみ氏といった時代を象徴する人物の取材取材において、小松氏は幾度となく重大な困難に直面してきた。しかし、そのたびに完走し、本を完成させることができたのは、見城氏が持つ「伝えることを諦めない」という強い使命感が導いた結果であると小松氏は振り返る。そんな見城氏の声には、これまでの経験則から予想もしないほどの緊張感が滲んでいた。

横田慎太郎選手の野球人生の描画

見城氏はさらに続けた。「俺は、横田慎太郎氏との約束を果たすために、命を懸けたんだよ」という言葉は、小松氏の目の前に、かつて阪神タイガースで活躍した若い選手の写真のように浮かび上がらせた。小松氏はニュースで、未来を嘱望されながら病魔に襲われた横田氏の存在を知っていた。横田氏は2019年に24歳で現役引退を発表し、その悲劇的な経緯は多くの人々の記憶に残っている。

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見城氏と監督の秋山純氏、そして大勢の俳優やスタッフ陣は、2021年から横田氏の野球人生を描く映画製作に着手していた。彼らは長年の努力を重ね、ついにその作品を完成させることに成功したのである。見城氏がかつて小松氏に語った「命懸け」という言葉の意味が、この映画という具体的な形となって世に送り出されることになった。それは単なるエンターテインメントではなく、ある人物との約束を果たすための重要な任務だったのである。

映画公開と観客への emotional impact

こうして制作された映画は、11月28日に『栄光のバックホーム』というタイトルで全国公開された。本作は、横田慎太郎氏が野球を愛し、そして野球に愛された一人の青年の純粋な物語として描かれている。スクリーンに映し出される映像は、現実の出来事を忠実に再現しつつも、観る者の心に強く刻みつける力を持っている。

作品の中で語られるのは、阪神タイガースにドラフト2位で入団した横田氏の日々である。21歳の若さで不治の病を発症し、その後の人生は苦難の連続であったにも関わらず、彼は28歳で生涯を閉じるまで、野球と家族そして仲間を深く愛し続けた。そのひたむきで純粋な姿は、多くの観客の涙を誘わせた。

この映画『栄光のバックホーム』は、単なるスポーツドキュメンタリーや伝記映画の枠を超えた重みを持っている。見城徹氏の「命懸け」での製作意図が、スクリーン上でどのように表現され、観客に伝わったのか。小松成美氏が電話口で感じた見城氏の緊張感の正体が、この作品を通じて世間に明らかになる時が到来したのである。横田慎太郎選手の軌跡は、今、多くの人々の心の中に生き続けており、その物語の影響力は広がりをみせている。