幻冬舎とLDH JAPANが9ヶ月連続で刊行する大型企画GL-9 そのラストとなる9冊目はFANTASTICSの軌跡と現在地、そしてその先に広がる可能性に迫る完全読本で、200ページを超える内容となっている。取材会にはメンバー全員が登場し、本のボリューム感やお気に入りのページについて語った。また、佐藤が撮影後に髪のピンを取り忘れていたことが判明し、赤面しながら謝罪し再撮影をお願いする一幕があり、会場が笑いに包まれた。

幻冬舎とLDH JAPANがタッグを組み、毎月1冊、9ヶ月連続で刊行する大型企画「 GL-9 ～ FANTASTICS BOOKS～」。 そのラストを飾る9冊目は、 FANTASTICS の軌跡と現在地、そしてその先に広がる可能性に迫る 完全読本 。

デビューからの歩みはもちろん、音楽性の変遷や幅広さがわかるディスコグラフィー、メンバーそれぞれの“今”をフォーカスした撮り下ろしビジュアル、メンバー同士だからこそ話せるシャッフルインタビュー、秘蔵オフショット、ライブツアーの舞台裏密着など、200ページを超える内容となっている。 取材会には、佐藤のほか、世界、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太のメンバー全員が登場。 実際に手にした感想を聞かれると「1冊読んだだけじゃ満足できないくらいのボリューム感。

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『PRISM』のために撮り下ろした写真や、メンバーによる他己紹介のようなインタビューページがお気に入りで、充実した1冊になっていると思います」と特別な一冊をアピール。 しかしその後、メンバーから笑いが起こり、佐藤の髪からピンを取り忘れていたことが判明。 写真撮影は最初に終えていたが、佐藤が「ピンが頭にある状態で撮影してしまい…本当に申し訳ございません…」と赤面しながら謝罪。 会場が笑いに包まれる中、「もちろんその写真を使っていただいても構いませんが、できればもう一度…」と恐縮しながら再度の撮影をお願い。 ほっこりする空気感の中、メンバーも笑顔になり、改めて撮影が行われた。