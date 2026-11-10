年末調整の落とし穴：所得金額調整控除と配偶者控除の新ルール徹底解説

2026年から配偶者控除の適用年収が136万円に引き上げられるなど、年末調整の仕組みと見落としやすい「所得金額調整控除」の具体的な影響を解説します。確定申告との関係や具体的な控除対象の変化を確認してください。

ファイナンシャルプランナーの 高山一恵 さんは、 年末調整 において見落としがちな項目として「 所得金額調整控除 」を挙げています。この控除は2020年に導入されたものの、一般の会社員の間では依然として認識が不足しているのが実状です。この連載「 高山一恵 のお金の細道」では、相談者を基にした事例を元に、適切な税制活用方法を解説しています。なお、相談者のプライバシー保護のため、事実関係の一部は変更されている点をご了承ください。

今年も残り2ヶ月を切りました。クリスマスや年越しを目前に控え、会社員にとって極めて重要な行事が「年末調整」です。会社員が節税するための所得控除は合計16種類存在しますが、その中には年末調整の枠を超え、確定申告が必要となるものも含まれています。もし年末調整の申請を忘れてしまった場合でも、確定申告を行うことで控除を受けられる可能性が残されています。年末を迎える前に、本稿で示すポイントを確実に確認し、適切な税務手続きを行うことが強く推奨されます。

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年末調整の基本的な仕組みと目的

最初に、年末調整の基本的な定義を確認しておきましょう。会社員や公務員の場合、前年の収入状況や家族構成を基準として、毎月の給与や賞与から所得税が「源泉徴収」として差し引かれています。しかし、1年間のうちに子供の人数が増加したり、生命保険料を支払ったりした場合、実際に納めるべき所得税の額も変化します。この「差分」を、所得が確定する年の終わりに調整し、正しい所得税額を算出するのが年末調整の本来の目的です。源泉徴収で所得税を多く払いすぎていた場合は還付となり、足りなかった場合は追加納税が必要になります。

2026年から拡大する基礎控除と配偶者控除

今年から変更となる重要なポイントを確認しましょう。2026年から「基礎控除」や「給与所得控除」の枠が拡大されました。それに伴い、パートタイムで働いている方や、大学生世代のお子さんがいる家庭にも影響が生じます。まず、パートで働いている方への直接的な影響について解説します。2026年から「配偶者控除」が適用になるための年収要件が変更されたのです。配偶者控除とは、配偶者（夫または妻）がいる人の所得税や住民税を軽くするための所得控除の一つです。今回の改正により、配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限が引き上げられました。

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具体的には、これまでの要件と2026年以降の要件を比較すると、その違いが明確になります。【これまで】配偶者の合計所得が58万円以下、または給与のみで年収123万円以下が対象でしたが、【2026年から】配偶者の合計所得が62万円以下、または給与のみで年収136万円以下まで範囲が拡大されました。例えば、昨年は配偶者の年収が130万円であったため配偶者控除の対象外となってしまった家庭でも、今年は「136万円」まで枠が拡大されたため、控除の対象となります。また、136万円を超えてしまった場合であっても、給与収入のみで年収207万円以下であれば、類似制度である「配偶者特別控除」が適用される可能性があります。

控除適用の上限と確認すべき注意点

配偶者（特別）控除の利用においては、いくつかの重要な制限事項があります。まず、納税者本人の合計所得が1000万円を超えると、配偶者控除および配偶者特別控除の対象外となります。このため、配偶者の適用要件と併せて、納税者自身の所得状況も必ず確認する必要があります。高山一恵さんは、これらの控除について「落とし穴として挙げておきたいのが、所得金額調整控除だ。2020年に始まったものの、意外に知られていない」と指摘しています。これらの制度は複雑に絡み合っているため、単に年収が低いからといって自動的に控除が適用されるわけではない点に注意が必要です。

年末調整では、申請を忘れると多大な損をするケースが少なくありません。FPである高山さんは、節税効果を期待できる書類をゴミ箱に捨てている人が少なくないと指摘しています。例えば、共働きの40代夫婦の場合、申請を忘れると約26万円の損をする可能性がある「年末調整で税金を取り返す4つの控除」が存在します。また、うっかり記入モレがあった場合、約22万円の損につながるケースもあります。魔改造された今年の年末調整では、FPが「絶対忘れないで」と強調する項目が複数あります。これらの具体的な金額や項目を見逃さないよう、慎重な申請が求められます。

確定申告との併用と今後の手続き

年末調整で対応しきれない控除については、確定申告を併用することが有効です。年末調整では手続きが難しい場合でも、確定申告を行うことで最終的な所得控除を受けられる可能性があります。特に、所得金額調整控除のように認知度が低い項目や、複雑な家族構成の場合、確定申告の専門知識が求められることがあります。会社員であっても、副業がある場合や医療費控除の対象となる大きな医療費を支払った場合などは、確定申告が必要になるケースがあります。年末調整と確定申告の役割を明確に区別し、それぞれで適用される控除を適切に選択することで、過払い所得税の還付や節税効果を最大化できます。

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今後、税制改正による控除枠の拡大は続くと予想されます。配偶者控除の年収上限が136万円に引き上げられるなど、働き方の多様化に対応した改正が進んでいます。特に、パートタイム労働者や大学生を養う家庭にとっては、税負担の軽減に直結する重要な変更です。これらの改正内容を正しく理解し、年末調整や確定申告という手続きを通じて、自分自身や家族の最適な税制活用を実現することが求められます。高山一恵さんが提唱するように、お金との付き合い方を丁寧に見直すことが、結果的に経済的な安定につながります。