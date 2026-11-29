プレスリリース 年末年始を彩るポーカーの祭典「JOPT 2027 Tokyo #01」12月24日より開幕！

ジャパンオープンポーカーツアー株式会社は、2026年12月24日（木）から2027年1月3日（日）までの11日間、ベルサール高田馬場で「JOPT 2027 Tokyo #01」を開催します。

イベントの主役は、王者の座をかけて競い合うMain Event。 年末に始まる戦いが年を越えて続き、最終日の1月3日に2027年最初のチャンピオンが誕生します。 年末年始の各Day 1を勝ち抜いたプレイヤーは、1月2日（土）に東京の会場で合流します。 勝ち残ったプレイヤー全員が一つの卓を囲むのが「ファイナルテーブル」。

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別々の日、別々の場所から挑んだプレイヤーたちの勝負が、最後はこの一卓に集まります。 前回の「JOPT 2026 Tokyo #03」のMain Eventでは、2,493エントリーを記録しました。 ファイナルテーブルには日本・韓国・中国のプレイヤーが進み、初来日のKimjuhoさんが優勝。 国や地域を越えて集まったプレイヤーが、一つのタイトルを目指す舞台となりました。