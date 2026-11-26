今年の大掃除実施率は56%。窓掃除が最多で、専用洗剤購入者は56%。重曹やクエン酸といった自然派洗浄剤の使用予定が63%に上る実態を調査で明らかにした。

今年の年末年始に行う 大掃除 の計画について問われた回答者のうち、56%が「行う」と答え、約6割が実際に掃除を行うと意欲を示している。この 調査結果 は、年末における家事負担の現実と、近年の掃除用品に対する消費者の意識変化を浮き彫りにするものである。

大掃除実施率と重点掃除部位

大掃除を実施するかどうかという問いに対して、56%が肯定した一方、残りは実施しないと回答した。この数値は、忙しい年末スケジュールの中でも、多くの世帯が伝統的な年末の習慣を優先していることを示している。

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重点的に掃除したい場所については、「窓、網戸」が62%で最も多い選択となった。次に「コンロ周り」、「お風呂場」、「床、フローリング」がそれぞれ50%前後で同等の結果となり、水回りや汚れやすい箇所に焦点を当てている傾向が確認できる。

専用洗剤購入と重視ポイント

大掃除のために専用洗剤を購入するかという質問には、56%が「購入している」と答え、過半数以上が新品の清掃道具や洗剤を準備している。これは、年末の掃除が単なる整理整頓ではなく、専用資材を用いた本格的な洗浄行為であることを示唆する。

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専用洗剤を選定する際に重視する要素として、「汚れ落ち」が66%で最上位だった。続いて「価格」が38%、「多用途」および「安全性」が各30%と続き、効果とコスト、そして安全への配慮がバランス良く求められている。

安全性への懸念と自然派洗浄剤の動向

専用洗剤を選ぶ際の「安全性」に関する懸念点では、「人体への影響・有害性全般」と「肌・手荒れへの影響」が各31%で最多となった。その他には「環境」、「におい・刺激臭」、「混ぜた時の危険性」、「使用対象を傷めないこと」などが挙げられている。

これらのデータは、消費者が単なるコスパやタイパ（時間対パフォーマンス）だけでなく、人体や環境への影響を考慮した「安心・安全」を求める傾向が強いことを示している。化学物質への警戒感が高まっている現状がうかがえる。

こうした背景を受け、重曹、クエン酸、セスキ炭酸ソーダ、過炭酸ナトリウムといった「自然派の洗浄剤」の大掃除での使用予定を問うと、63%が「いずれかを使う予定」と回答した。6割以上が自然由来の成分を好んで選択している。

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具体的使用物質と人気成分

自然派洗浄剤のうち、どの物質を使用するかについては、「クエン酸」が52%、「重曹」が47%と、それぞれ約半数の世帯が使用予定であると回答した。この結果は、年末の大掃除においてクエン酸や重曹が主要な洗浄剤として定着していることを示している。

結果として、年末の大掃除は56%が実施し、窓掃除が最多の62%を占める。専用洗剤購入者は56%で安全性への関心が高く、自然派洗浄剤の使用予定は63%に達し、クエン酸と重曹が5割前後で人気を集めている。これらの数字は、現代の掃除文化における効果、コスト、安全の三角関係を示している。