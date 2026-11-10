平野鞄の秋用ボストンバッグ特別セール 最大2900円OFF

老舗鞄メーカー平野が展開する大人のトラベルボストン特集が開催中。11月29日まで期間限定で最大2900円の割引を受けられる。

老舗鞄メーカー「平野」は、秋の旅行シーズンに向けて「大人のトラベルボストン特集」を 産経ネットショップ で開催している。この企画では、兵庫県豊岡市で企画開発と品質管理を手掛ける同社のラインナップから、上質なデザインと機能性を兼ね備えたアイテムを厳選して紹介している。多くの消費者が紅葉狩りや温泉旅行、ドライブなどの計画を立てている時期に合わせ、旅の相棒となる高品質なバッグを提供する狙いがある。

合皮素材の2WAYボストン詳細

まず紹介されるのは、「CRADLE RIVER（クレイドルリバー）」シリーズの合皮ボストンバッグである。手に吸い付くようなしっとり柔らかい上質な合皮素材を採用し、ふっくらとした手馴染みの良い質感に仕上げられている。大きく開くファスナーにより視界が広く、荷物の出し入れもスムーズに行える設計だ。手提げと肩掛けのスタイルチェンジに対応しており、着脱式ショルダーベルトが付属している。角の補強や底鋲など細部までタフに設計されており、実用性と耐久性を両立させている。

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大サイズの約33Lモデルは、通常販売価格18,700円（税込）に対し、期間限定価格として16,900円（税込）で提供されている。宿泊目安は2〜3泊であり、出張や連泊の旅先、ゴルフなどのスポーツシーンまで幅広く活躍する大容量タイプとして位置づけられている。小サイズの約23Lモデルは、通常販売価格17,050円（税込）が15,400円（税込）となっている。日帰りから1泊程度の身軽な小旅行やジム通いに最適で、軽快に持ち運べる手頃なサイズ感が魅力となっている。

日本製チェック柄ナイロンバッグ

次に注目すべきは、「CACCIATORE（カチャトーレ）」の日本製チェック柄ナイロントラベルボストンである。カジュアルなチェック柄がノスタルジックな雰囲気を演出し、太陽の下で映える「ネイビー」とクラシカルな「カーキ」の2色展開となっている。軽くて丈夫なナイロン素材を使用しており、女性でも持ちやすいよう細めに設計されたハンドルが特徴的だ。豊岡製の技術が生かされた信頼性の高い製品となっている。

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大サイズの約23Lモデルは、通常販売価格15,180円（税込）が13,400円（税込）に値下げされている。荷物が増えがちな秋冬の小旅行や、かさばる着替えもしっかり収まる頼もしい大容量サイズとして推奨されている。小サイズの約18Lモデルは、通常販売価格14,080円（税込）が12,400円（税込）となっている。1泊程度の荷物なら余裕で入り、旅先で増えたお土産も一緒に収納できる使い勝手の良いサイズとして評価が高い。

レトロ感と機能性を併せ持つダレス仕様

さらに、「BRELIOUS（ブレリアス）」の白化合皮天棒ボストンバッグも人気を集めている。革の経年変化のような表情を楽しめる「白化合皮」とアンティーク調金具を組み合わせたオールドスタイルが魅力であり、バッグの口元をしっかり支える構造と底板により、荷物をたっぷり詰めても美しいフォルムをキープできる。床置きも安心な底鋲付きであり、高級感を損なわない設計となっている。通常販売価格20,680円（税込）が18,000円（税込）で提供されている。

同ブランドの「BRELIOUS 日本製 ファスナーダレスボストン」は、メインルームが大きく開くダレス式で奥の荷物まで見渡しやすい実力派ボストンである。豊岡の職人が丹精を込めて製作した日本製であり、2〜3泊の旅行に対応する大容量に加え、背面下部には折りたたみ傘やペットボトルをメイン収納と分けてしまえるファスナーポケットを装備している。上品な白化合皮製でお手入れが手軽なのも嬉しいポイントであり、本特集最大の2,900円OFFとなる注目アイテムである。通常販売価格19,800円（税込）が16,900円（税込）となっている。

ワンタッチ開閉の逸品と購入条件

最後に取り上げられるのは、「ANDY HAWARD（アンディハワード）」の日本製白化合皮口枠ダレスボストンである。総内張りで仕上げられた丁寧な縫製が光る豊岡製の上質な製品であり、片手でつまむだけで開き、押し込むだけで閉められる鍵付きワンタッチ錠前を採用している。セキュリティーを保ちつつスムーズな開閉を実現しており、約24Lの容量ながら本体は約1,150gと軽量設計だ。小旅行からゴルフなどちょっとしたお出かけまで幅広く活躍する。

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通常販売価格24,200円（税込）が21,900円（税込）で提供されており、これら全ての商品は11月29日までの期間限定特別セール対象となっている。一度のお買い上げが10,000円以上で送料無料であり、通常送料770円（税込）、冷凍冷蔵特別配送料990円（税込）だ。お届け先が沖縄県の場合、地域特別配送料1,760円（税込）、冷凍冷蔵1,980円（税込）となる。会員（産経iD）初回購入時は500円分のクーポンが進呈され、次回のお買い物時8,000円以上（税込）のご購入でご利用いただける。