平野紫耀さん、グローバルな活動へ向け「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」に就任

俳優の平野紫耀さんが、日本ロレアル株式会社のビューティーブランド「イヴ・サンローラン・ボーテ」の新たなアンバサダーに就任しました。2024年のアジアアンバサダー就任以来、ブランドのグローバルな活動に大きく貢献してきました。今回の就任は、平野さんの才能と存在感に対する信頼が示されており、より幅広いプラットフォームでYSL BEAUTYの魅力を発信していくことが期待されます。

日本ロレアル株式会社は、俳優の 平野紫耀 さんが、 グローバル な活動に幅を広げる新「 イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー 」に就任したことを発表しました。 2月13日に開催された記者会見で、平野さんは YSL BEAUTY SPRING 2025「I LOVE YOU SO」のビジュアルおよびWebCMを披露しました。ピンクのラメをポイントに、YSLラブシャイン リップスティックの44番を口元に纏った春らしいメイクで登場。ブランドから感謝の意を込めて花束が贈呈され、今回の新 アンバサダー 就任にあたり「本当にとにかく嬉しいです。そして、一年前、僕なりに YSL BEAUTY の魅力を伝えていきたいとお話しさせていただいたのですが、この一年を通して YSL BEAUTY と共に撮影などいろんな時間を過ごし、僕自身が YSL BEAUTY の魅力にさらにはまっていき、自信やパワーをくれる素晴らしいブランドだと確信しました。今後、 イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー として誇りを持って、良い姿を見せてYSLの魅力をさらに広げていきたいと思っています。」とコメントしました。また、同日に公開されるYSL

BEAUTYのスピリット“LOVE”を象徴したYSL BEAUTY SPRING 2025「I LOVE YOU SO」のWebCM撮影に関して、「CMの最後に僕が「I LOVE YOU SO」と言う場面があるんですけど、実際口に出して「I LOVE YOU SO」と言うことがなかったのですごく恥ずかしかったです。でも多くの人に気持ちが届くことを願いながら頑張ったので、そこにも注目してCMを見ていただけたら嬉しいです。」と撮影エピソードをお話ししました。最後に「I LOVE YOU SO」にちなみ、YSL BEAUTYファンの皆様及び、ご自身のファンの皆様に向けた「LOVE」コメントをお願いされると「YSL BEAUTYファンの皆さん、そしてiLYs(アイリーズ)の皆さん、改めまして平野紫耀です。いつも応援してくださりありがとうございます。今回「I LOVE YOU SO」がコンセプトということで、僕も常に皆様からたくさんの愛を頂きながらこうやって活動することができています。これからお互い支えあって色んな愛を届けられる僕になれたらいいなと思います。ありがとうございました。」と語りました。Q1、YSL BEAUTY SPRING 2025「I LOVE YOU SO」は、ブランド創始者のムッシュ イヴ・サンローランが、人生やクリエイションにおいて最も大切にしてきた「LOVE」をテーマに、さまざまな「LOVE」をスカイブルーとブロッサムピンクのカラーハーモニーで表現した限定コレクションとなっております。最近、最も「LOVE」を感じた時のお話を教えてくれますか? A: 最近でいうと、僕の誕生日が近かったので、その時に連絡先を知っているけどなかなか連絡を取らない方やメンバーからメッセージをいただいた時はすごく愛を感じた瞬間でした。イヴ・サンローラン・ボーテ 事業部長のジャロン・チャンさんからもYSLのギフトをいただけてハッピーな一日になりましたし、良い一年にしたいと思えました。 Q2、2024年のアジア アンバサダー就任後には、大きな反響をよび、平野さんがキャンペーンをした『ルージュ ピュールクチュール』の公式ECサイトの売上げが、前日と比べると約540倍になったという素晴らしい結果も残しています。その後、様々なキャンペーンビジュアルやコンテンツ、グローバルイベントなどに登場し、その唯一無二の才能と存在感、スター性、そしてエッジィなクチュール感は変わらず、さらなる洗練さを伴って YSL BEAUTYと共に飛躍いただいておりました。そんな素晴らしい活動から新たに「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」が決定いたしましたが、今のお気持ちを教えていただけますか?Q3、これまでのYSL BEAUTYでの活動で印象に残っていることはありますか? A: 世界的に活躍する方々同様の活動を通して、ブランドのコンセプトであるシックで洗練されたという意味を持つ「CHIC & ELEVATED」の世界感を僕なりにさらに体現できる年になったら嬉しいなと思います





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

平野紫耀 YSL BEAUTY イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー グローバル 新コレクション LOVE

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

ソン・ヘギョ、ゲラン スキンケア&メイクアップ アンバサダー(APAC)に就任韓国を代表する俳優、ソン・ヘギョがゲランのスキンケア&メイクアップ アンバサダー(APAC)に就任。大ヒット作、Netflixシリーズ「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」の主演を務めたことで世界的な人気を誇るソン・ヘギョと、フランス発のラグジュアリーメゾンとして知られるゲランは、これからさまざまな取り組みでコラボレーションをしていく。

続きを読む »

ROSE、イヴ・サンローラン・ボーテの新アンバサダーに抜擢韓国のアーティスト、ROSEがイヴ・サンローラン・ボーテのブランドアンバサダーに就任。大胆で率直な姿勢と圧倒的な芸術的センスを持つROSEは、イヴ・サンローラン・ボーテが表現する女性の理想を体現するとされ、今後様々なキャンペーンに活躍する予定だ。ROSEはアンバサダー就任に喜びを表明し、間もなく韓国で発売される「イヴ・サンローラン・ボーテ ラブコレクション」キャンペーンに初登場する。

続きを読む »

『機動戦士ガンダム Gクズリッス』劇場版、14日間で動員100万人を突破!土屋太鳳さん、アンバサダー就任『機動戦士ガンダム Gクズリッス』の劇場版は1月17日公開からわずか14日間で動員100万人を突破!土屋太鳳さん演じる少年シュウジ・イトウのインパクトが観客を惹きつけています。さらに土屋太鳳さんは『機動戦士ガンダム Gクズリッス –Beginning-アンバサダー』に就任しました。

続きを読む »

ソン・ヘギョ、ゲランのアンバサダーに就任韓国を代表する俳優、ソン・ヘギョがゲランのスキンケア&メイクアップ アンバサダー(APAC)に就任しました。大ヒット作Netflixシリーズ「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」で世界的な人気を誇るソン・ヘギョと、フランス発のラグジュアリーメゾンゲランは、これからさまざまな取り組みでコラボレーションしていく

続きを読む »

ネスプレッソ新CMが1月15日(水)に世界同時に放映スタート ブランド アンバサダー ジョージ・クルーニーが「名探偵」として登場!ネスプレッソ新CMが1月15日(水)に世界同時に放映スタート ブランド アンバサダー ジョージ・クルーニーが「名探偵」として登場! ネスレネスプレッソ株式会社のプレスリリース

続きを読む »

谷真海選手、サントリーチャレンジドスポーツプロジェクトアンバサダーに就任サントリーホールディングスは22日、都内で「サントリー チャレンジド・スポーツ アスリート奨励金」第3期採択先発表会見を行い、同社所属のパラリンピアン・谷真海選手が「サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト アンバサダー」に就任したことを発表しました。サントリーホールディングスは、パラリンピックを「チャレンジド・スポーツ」と捉え、2014年に「サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト」を立ち上げ、アスリートや競技団体への奨励金支給、チャレンジド・スポーツ体験イベントの開催などを通して、チャレンジド・スポーツの魅力を伝え、競技の裾野を広げることが活動の柱となっています。

続きを読む »