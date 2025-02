平野紫耀、YSL BEAUTYの新アンバサダーに

平野紫耀がYSL BEAUTYの新アンバサダーに就任し、2025年のSPRING COLLECTION「I LOVE YOU SO」からグローバル活動を開始します。

ブランドの顔として世界で活躍する YSL BEAUTY の アンバサダー たちと並び、よりグローバルに活動していくことを発表いたします。その唯一無二の才能と存在感、スター性、そしてエッジィなクチュール感は変わらず、さらなる洗練さを伴って YSL BEAUTY と共に飛躍していきます。世界で羽ばたくアイコニックなスター 平野紫耀 が、ブランドの目指す“CHIC & ELEVATED”(シックで洗練された)な世界観をパワーアップしていきます。「 YSL BEAUTY の アンバサダー として、これまでさまざまな経験をさせていただきました。これからは、世界の皆さんにもブランドの魅力を届けていけるということなので、さらに僕自身も成長しながら新しいチャレンジをしていきたいと思います!」 2年目を迎える 平野紫耀 が、2025年初めて登場するのが SPRING COLLECTION 「I LOVE YOU SO」の新WEB CMとキービジュアルです。 YSL BEAUTY SPRING 2025「I LOVE YOU SO」は、ブランド創始者のムッシュ

イヴ・サンローランが、人生やクリエイションにおいて最も大切にしてきた“LOVE”をテーマに、さまざまな“LOVE”をスカイブルーとブロッサムピンクのカラーハーモニーで表現した限定コレクションです。特設サイト ・クチュール ミニ クラッチ <コレクター> NO.12





