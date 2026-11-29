料理愛好家の平野レミが文化放送に出演し、歌手デビューから久米宏とのラジオコンビ、夫・和田誠さんとの馴れ初め、亡き夫への思い、12月の料理コンサートについて語った。

料理愛好家の 平野レミ （79）が29日、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ～」（日曜午前9時）に出演した。 パーソナリティーの生島ヒロシ（76）に紹介されると、平野は「こんにちは。 こんばんはなの？

こんにちはなんの？ なんなのこれ？ おはようございます。 どうも」と登場した。

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平野は文化学院在学中にシャンソンを学び、1970年（昭45）にはシングル「誘惑のバイヨン」でレコードデビューした。 生島は「赤坂TBS時代にレミさんが、久米さんと『男が出るか、女が出るか』の時からね。 すごかったですよね」と、平野が今年1月に81歳で亡くなった久米宏さんとコンビをTBSラジオ「ミュージック・キャラバン」時代を振り返った。 平野は「出産の場面だとさ、思ってる人もいるんだけど、分娩（ぶんべん）台でもなんでもなくて、男の歌詞が出るか、女の歌詞が出るか、どっちの歌詞が出るでしょうかって言ってさ。