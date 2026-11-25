西武からポスティング制度でメジャーリーグ移籍を目指していた平良海馬投手が、トロント・ブルージェイズと5年総額8000万ドルで契約合意した。契約金500万ドルを含むこの契約には、3年目終了後のオプトアウト権が含まれており、西武への譲渡金は約22億円となる見込みである。身長173センチと小柄ながら空振りを奪う能力に優れる平良は、元エースのストローマンと体型が似ていることから期待を集めている。

西武から ポスティング制度 で米移籍を目指していた 平良海馬 投手（27）が24日（日本時間25日）、 ブルージェイズ と5年総額8000万ドル（約128億円）で合意した。 MLB 公式ホームページなど複数の米メディアが伝えた。

ESPNのジェフ・パッサン記者によれば、契約には500万ドル（約8億円）の契約金が含まれているという。 また、3年目となる29年オフにオプトアウト（契約破棄）できる権利が盛り込まれた。 西武への譲渡金は1387万5000ドル（約22億2000万円）になる見込み。 地元では早くも、元エースだった右腕マーカス・ストローマン（35＝元ヤンキース）の再来を期待されている。

Also read 二体の龍が天空を舞う、SHOEIのピュアスポーツフルフェイス『Z-9』に新グラフィック「クラウドストリーム」登場

身長173センチの平良はMLBでかなり小柄となるが、170センチのストローマンは2014年からの在籍6シーズンで3度の2ケタ勝利を挙げた。2017年のWBCでは、米国代表のエース格として初優勝をもたらし、自身は大会MVPに輝いた。 ブルージェイズの公式ホームページも「トロントでは、タイラはすぐにマーカス・ストローマンと比較されることになるだろう。 ストローマンも身長5フィート7インチ（約170センチ）と小柄だった。 だが、2人のタイプは大きく異なる。

Advertisement

ストローマンはバットの芯を外し、高いゴロ率を武器にしていた。 一方、平良は空振りを奪う能力がより高い」と評価した。 今季、NPBで防御率1．36をマークした平良には、ポスティング表明後に複数の球団が接触。 代理人のスコット・ボラス氏は「ローテーションの上位でやれる能力があることは疑いようがない」と、ロックアウトが確実視される12月1日までの契約に自信をのぞかせていた。

今オフ、先発補強を最優先事項とするブルージェイズは、これまでスクバル（メッツと契約合意）、ペラルタ（オリオールズと契約合意）らとも交渉を進める一方、日本への市場拡大も視野に入れ、平良側とも折衝。 過去数日、FA市場が活発化したことで、一気に交渉が成立した。