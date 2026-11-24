西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す平良海馬投手が、トロント・ブルージェイズと5年総額8000万ドルで契約合意した。オプトアウト条項付きで、先発転向後の今季は最優秀防御率を獲得した実績を持つ。

西武から ポスティングシステム での メジャー移籍 を目指してきた 平良海馬 投手（27）が24日（日本時間25日）、 ブルージェイズ と契約合意したと複数の米メディアが報じた。5年総額8000万ドル（約128億円）で、3年目終了後にオプトアウト（契約破棄）の権利が付く。

平良は身長こそ173センチと高くないものの、直球は最速160キロを投げ込み、通算592イニングで620個の三振を奪ってきた。 カットボール、フォーク、ツーシームなど多彩な球種も持っている。 先発投手としてのメジャー移籍を目指し「希望は特になく、必要としてくれる球団があればどこでも行きます」と幅広く交渉に臨んできた。 沖縄・石垣島の八重山商工高から17年ドラフト4位で西武に入団。19年にプロ初登板を果たすと、以降は剛腕リリーフとして台頭し、4年間で203試合に登板して101ホールドポイントを積み重ねた。

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平良はプロ2年目のオフからメジャー志向へ強めていたと明かしている。 23年に先発転向し、24年と25年は再びリリーフに。25年は最多セーブのタイトルを輝き、先発に再転向した今季は最優秀防御率のタイトルも獲得した。 球団はシーズン後、海外FA（フリーエージェント）権を持たない平良に対し、ポスティングシステム使用による移籍を容認していた。 西武からのメジャー移籍はアストロズ今井達也投手（28）に続いて2年連続となった。