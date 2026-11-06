平祐奈が熊野古道で三山制覇、聖地巡礼と伝統の味を堪能

平祐奈がABCテレビの旅番組で和歌山県の熊野古道を巡り、本宮や那智大社などの熊野三山制覇を目指す様子を紹介。伝統的な山伏の蕎麦や新鮮なマグロ料理の魅力も伝えている。

平祐奈 が7日放送のABCテレビおよびテレビ朝日系の番組『 朝だ！生です旅サラダ 』に出演し、和歌山県の世界遺産である 熊野古道 を巡る旅の魅力を紹介した。毎週土曜日の午前8時から放送されるこの番組において、 平祐奈 は 熊野三山 の制覇を目指して歩みを進めた。ガイドと合流し、まずは地元で腹ごしらえを行うという旅のスタートは、独特な雰囲気の店から始まった。

山伏店主の蕎麦と古代の道

平祐奈が最初に足を踏み入れたのは、店主が山伏でもあり、特製の蕎麦を提供する店であった。山伏ならではの技で打たれたその蕎麦は、平祐奈に深い印象を与え、山伏特有の力強いお見送りを受けながら旅の第一歩を踏み出した。この中辺路は、昔は上皇や貴族が行き交ったとされる歴史的に重要なルートである。

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平祐奈は、古代より多くの人々が歩いたであろうその道を静かに歩き続け、やがて本宮大社へと到着した。本宮大社は「よみがえりの聖地」と称される熊野三山詣において、来世へとつながると信じられている重要な場所である。平祐奈はここを訪れ、参拝を通じて精神の浄化を図った。

熊野速玉大社と神倉神社の聖域

旅はさらに進み、平祐奈は熊野速玉大社へと向かった。ここでは過去の罪をきよめ、今の自分を見直すという精神的な儀式が行われる。熊野三山を巡る行為は、単なる物理的な移動ではなく、過去から未来へと続く精神的な旅として位置づけられている。平祐奈はここで深い自省の時を持った。

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また、熊野の神々が降臨したと伝わる場所があると聞き、平祐奈は熊野速玉大社の元宮である神倉神社へと足を運んだ。ここでは530段以上ある急峻な石段を上り続ける必要があったが、平祐奈はそれを克服し、ご神体であるゴトビキ岩を詣でた。この行為は、信仰心だけでなく肉体の限界を超えようとする努力の現れでもあった。

那智勝浦町の食と文化体験

熊野那智大社がある那智勝浦町は、日本有数のマグロの水揚げ量を誇る港町である。参拝の前に平祐奈は寄り道を行い、新鮮なマグロを贅沢に楽しむことができた。この町ならではの味は、単なる食事ではなく、土地の誇りと伝統を象徴する体験となった。地元の人々が仕入れる新鮮な魚介類は、訪れる者にとって特別なごちそうである。

さらに、平祐奈は平安時代の衣装を着て町を散策するという貴重な体験も楽しんだ。歴史の中にタイムスリップしたかのような感覚は、現代人にとって異次元の癒しとなった。このような文化的な体験は、熊野古道の旅をより深く、そして記憶に残るものにした。

その他の旅の舞台と次回予告

今回の『朝だ！生です旅サラダ』では、平祐奈のほかに澤井一希も出演し、海外の旅としてスイスへと向かった。澤井一希は古都ルツェルンから船と列車を利用し、湖畔のリゾート地であるルガーノへ到着。異国でのんびりと滞在する様子が描かれた。また、大仁田美咲アナウンサーは日本縦断コレうまの旅として山口県周南市を訪れ、絶品グルメを捜索した。これらの旅は、視聴者に多様な発見と感動を提供している。