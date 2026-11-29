グループBOYS AND MENのダンスリーダーでソロ歌手の平松賢人が、東京銀座で誕生日記念ツアーの千秋楽公演を行い、最新曲ピジョッソ披露やプロデューサー来場などファンを熱狂させた。

男性グループ「 BOYS AND MEN 」（通称・ボイメン）のダンスリーダーで、ソロ歌手としても人気急上昇中の 平松賢人 （32）が11月29日、東京・銀座のグレースバリー銀座店で「 平松賢人 バースデーコンサート ツアー2026 今夜、僕に酔いしれて」の千秋楽公演を開催した。

昨年8月、日本クラウンから『メラメラ』でメジャーソロデビューを果たし、勢いに乗る平松が、満員のファンを前に圧巻のバースデーステージを繰り広げた。 本ツアーは、平松が11月14日に32歳の誕生日を迎えたのを記念し、1日の大阪・グランドサロン十三、14日の名古屋・東別院テラスホール、そして今回の東京と東阪名の3都市を巡ったもの。

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パフォーマンス、言葉、表情と、平松のすべてを楽しめる特別なステージを届けたいという思いから企画された。 2010年結成の東海エリア発グループ「BOYS AND MEN（2026年8月に『でらっくす・ボーイズ』への改名を発表）」のメンバーおよびダンスリーダー。 派生ユニット「誠」「第七学園合唱部」にも所属。