アンソロピック社が明らかにした中国政府支援ハッカーによるAI活用攻撃。平将明氏は「サイバー有事前夜」と危機感を示し、自動化的な脆弱性攻撃の実態を解説する。

自民党国家 サイバーセキュリティ 戦略本部長を務める 平将明 衆議院議員は、現在のサイバー空間を「有事の前夜」と位置づけ、強い警戒感を表明している。平氏が初代のサイバー安全保障担当相を務めていた退任後の2025年11月、主要な事件が発生し、人工知能（AI）を用いた攻撃の実態が浮かび上がったからだ。この出来事は、従来の サイバーセキュリティ の枠組みを根底から揺るがすものであり、今後の安全保障政策に大きな影響を与える可能性を秘めている。

AI主体の自動攻撃という新戦略の実態

米国のAI企業であるアンソロピックは、2025年11月、中国政府の支援を受けたとみられるハッカー集団が自社のAIシステムを悪用し、攻撃を行っていたことを公式に発表した。この攻撃自体は同年9月に実施されていたとされ、発見までに時間を要した経緯がある。最大の特徴は、人間が手作業でコードを書きながら行う従来の攻撃ではなく、AIが主体となって攻撃を実行していた点にある。攻撃者はAIに対して最初の指示を出すだけで、その後はAIが自らの判断で連続的かつ自動的に攻撃を繰り返していった。

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平将明氏は、大臣時代から「将来的にはAI対AIの世界が訪れる」と指摘しており、AIの進化速度がさらに加速しているという認識を持っていた。しかし、実際に人間のハッカーの手間を介さず、AIが自律的に多角的な攻撃を展開する事例が目撃されることで、その懸念が現実のものとなったと言える。この手法は、防御側が予測し対策を立てることを極めて困難にし、攻撃の効率と隐蔽性を大幅に高めている。

未知の脆弱性を瞬時に見つける脅威

平氏が特に強い危機感を抱いている背景には、今年春に明らかになったアンソロピックの新たなAIモデル「クロード・ミュトス」の能力がある。このモデルは2026年4月に公表される予定だが、その実力はすでに内部などで確認されていた。特に注目されるのは、コンピューター上のプログラムに潜む「ゼロデイ脆弱性」、つまり未発見のシステム上の欠陥を瞬時に見つけ出す能力である。AIは膨大なコードを瞬時に解析し、人間では発見が困難なセキュリティホールを特定できるため、これは非常に大きな脅威とみなされている。

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かつて大臣を務めた平氏は、国会答弁や退任会見でも同様の見通しを述べていたが、具体的な攻撃事例の発生は、その理論がすでに現実に適用されつつあることを示している。この技術的な進展により、攻撃側は防御側の対策を凌駕する速度で攻撃を自動化・高度化できるようになった。特に、政府機関や複数の企業を標的とした今回の攻撃は、国家レベルの関与が疑われることから、単なる企業の損失にとどまらず、公共性のあるインフラや行政システムへの浸透リスクを示唆している。

政治と社会が直面する安全保障上の課題

平将明氏は1967年生まれで、早稲田大学法学部を1989年に卒業後、実家の青果仲卸会社の社長を経て、2005年の衆議院選挙で初当選を果たした。その後、計8回の当選を重ねてきた経験を持つ平氏は、2024年にデジタル相兼サイバー安全保障担当相として初入閣し、2025年から現在の国家安全保障戦略における役割を担っている。その豊富な政治経験と技術的な洞察を合わせ持ち、サイバー領域における日本の対応策を主導する立場にある。

現在、平氏は「サイバー有事前夜」という警鐘を鳴らし、政治に何ができるのかを問うている。AI主導の攻撃が常態化すれば、従来型のファイアウォールや侵入検知システムだけでは不十分となり、AIを用いた防御や、攻撃の自動化に対応できる人的・制度的な体制の構築が不可欠になる。企業だけでなく、政府機関や重要インフラを守るための法整備や予算配分、そして国際的な連携強化が、今すぐに進められるべき課題となっている。

今後のサイバー防衛における展望と対策

アンソロピック社による公式発表は、世界のリサーチ機関や他のテクノロジー企業、そして各国政府に対して、即座の対応と監視体制の強化を促す結果となった。平氏のような経験豊富な政治家が主導する国家安全保障戦略本部では、このようなAIを活用した攻撃のトレンドを踏まえ、日本のサイバー防衛能力をどう高めるかが議論の中心にある。技術的な遅れを取り戻すためにも、民間企業のイノベーションと政府の規制・支援のバランスが重要になる。

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次回以降の議論では、AIが攻撃をどう変えたかという技術的詳細に加え、「サイバー有事」への具体的な備えや、各国の政治的な対応の違いについても掘り下げられる見込みである。平氏は撮影に協力した今祥雄氏とのインタビューにおいて、単なる技術論にとどまらず、国家存続の危機管理という観点から、いかにして社会を脆弱性から守り、新たなデジタル時代を安心安全に乗り切るかを語っていく予定だ。この問題はもはや遠い将来の話ではなく、現在進行形で進行中の脅威として認識され始めている。