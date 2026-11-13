平塚新夢が単独首位 都玲華が好発進で7位 日本女子ゴルフ

日本女子プロゴルフトーナメントの初日に、ツアー初勝利を目指す平塚新夢が65で単独首位に立った。都玲華は3打差の7位と健闘し、来季シード獲得へ好スタートを切った。

日本女子プロゴルフトーナメントの初日、ツアー未勝利の 平塚新夢 （２６）＝Ｋｎｏｍａｋ＝が６５をマークし、単独首位に立った。平塚は集中したプレーでコースを制し、他を圧倒するスコアを記録した。

平塚新夢の首位独走

平塚新夢は大会初日、安定感のあるスコアでトップに立った。ツアーでの勝利経験はまだないが、今回の好調ぶりで初優勝への弾みをつけたい考えだ。首位でのスタートは、今季の活躍を裏付ける結果ともいえる。

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都玲華の快挙と首位との差

プロ２年目の都玲華（２２）＝大東建託＝は、６バーディーと２ボギーの４アンダー６８をマークした。このスコアにより、トップの平塚と３打差の７位につけた。都は悲願の初優勝へ向けて、着実な好発進を決めた。

怪我をバネにした都玲華の奮闘

都は大会前に首を寝違えるアクシデントに見舞われたが、それをバネに慎重なゴルフで対応した。１５番からの上がり４ホールでスコアを３つ伸ばし、上位に名を連ねた。首が痛い方が集中力が高まったとする分析も聞かれた。７メートルのバーディー putt で歓声を集め、精神力の強さを示した。

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家族の支えと精神的余裕

都は前週のＴＯＴＯジャパンクラシックに出場資格がなかったため、実家の徳島で練習した。クラブを握れない時間を過ごしたが、家族や愛犬との時間は精神的なプラスとなった。母のご飯を食べ、祖父母に会い、愛犬の散歩をしたという。もどかしさを笑いでカバーする強さを見せた。

メルセデスランキング上位勢の共通戦績

メルセデスランキング１位の桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝と、２位の佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝も、ともに７位と上々のスタートを切った。両選手ともトップから３打差に位置し、初日から優勝争いに加わることができる位置にいる。ランキング上位陣の安定感が見えた初日となった。

来季シード獲得へ向けた都玲華の目標

都のメルセデスランキングは現在５０位以内に入ることができる来季シード争いで、４８位に位置している。２年連続のシード獲得に加え、最終戦のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯への出場も狙う。シーズン優勝者など４０人が出場できるリコー杯への出場を「最高」と表現し、来季以降も活躍する姿勢を示した。都は『あー』ではなく『おー』と驚かせるプレーを目標に掲げている。