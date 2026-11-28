パレスチナ自治区ガザの暫定統治機関である平和評議会のムラデノフ上級代表が東京都内のシンポジウムで登壇し、イスラム組織ハマスが統治権限を移管すべきだと訴えた。人道状況の悪化を踏まえ、早急な対応を警告した。また、停戦の維持が復旧や復興にとって重要であると述べ、米政権主導の和平計画の履行状況について言及した。シンポジウムは外務省と笹川平和財団が共催し、各国や国際機関の担当者がガザ再建に向けた知見を共有した。

パレスチナ自治区ガザの暫定統治機関である 平和評議会 のムラデノフ上級代表は28日、東京都内のシンポジウムで登壇し、イスラム組織 ハマス が統治権限を「移管すべき時だ」と訴えた。

人道状況の悪化などを念頭に「今始めなければ事態はさらに複雑化する」と警告した。 ムラデノフ氏はシンポジウム終了後、ガザの現状に関して「停戦は維持されていることが何より重要だ」と記者団に語った。 攻撃が続いていることを念頭に「停戦が破綻すれば復旧・復興を前に進める機会そのものがなくなってしまう」と指摘した。 米政権はトランプ大統領が主導する平和評議会がガザの暫定統治や復興を監督する和平計画を公表。1月には人質解放などの「第1段階」から非軍事化や暫定統治を進める「第2段階」に移行したと発表した。

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足元ではハマスの武装解除とイスラエル軍の撤収を巡る隔たりなどから、計画の履行は道半ばだ。 NCAGがガザへ入ることができていない状況について、NCAGのシャアス委員長は記者団に「近くガザに入り、計画を実施できるようになると期待している」と述べた。 シンポジウムは外務省と笹川平和財団が共催し、27〜28日に開かれた。 ガザ再建に向けて各国や国際機関の担当者らが知見を共有した。