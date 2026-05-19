平和堂とCNCがコミュニティナーシング実践プログラムを開始し、地域課題解決に貢献する

平和堂とCNCが、2026年5月より、滋賀県草津市内の平和堂7店舗を拠点に平和堂社員のコミュニティナーシング実践プログラムを開始します。コミュニティナーシングとは、地域との接点を持つ様々な立場の人が地域住民の暮らしの場に溶け込み、日常的な見守りや声かけなどのコミュニケーションを通じて、疾病や社会的孤立などの課題の早期発見につなげ、心身の健康づくりをサポートする活動です。平和堂は、地域と健康な地域を創っていく『地域共創』の考えに基づき、地域の健康のために、減塩や野菜摂取を推奨する食の提案をはじめ、平和堂社員の認知症サポーター養成や、お買い物代行や暮らしのお手伝いを行う『平和堂ホーム・サポートサービス』を通じて、地域課題の解決をサポートしています。今回の取り組みでは、平和堂が地域との関係を深めることで地域全体を支える『面』の仕組みへと発展させることを目的に、コミュニティナーシング実践プログラムを開始します。

株式会社 平和堂 (滋賀県彦根市)と、 コミュニティナーシング を展開する株式会社 CNC (島根県雲南市)が、2026年5月より、滋賀県草津市内の 平和堂 7店舗を拠点に 平和堂 社員の コミュニティナーシング 実践プログラムを開始します。

コミュニティナーシングとは、地域との接点を持つ様々な立場の人が地域住民の暮らしの場に溶け込み、日常的な見守りや声かけなどのコミュニケーションを通じて、疾病や社会的孤立などの課題の早期発見につなげ、心身の健康づくりをサポートする活動です。 平和堂は、地域の皆様と健康な地域を創っていく『地域共創』の考えに基づき、地域の健康のために、減塩や野菜摂取を推奨する食の提案をはじめ、平和堂社員の認知症サポーター養成や、お買い物代行や暮らしのお手伝いを行う『平和堂ホーム・サポートサービス』を通じて、高齢者の見守り、環境監視など、地域の皆様に身近な店舗やお買い物という接点を活かし、地域課題の解決をサポートしています。

今回の取り組みでは、平和堂が地域との関係を深めることで地域全体を支える『面』の仕組みへと発展させることを目的に、コミュニティナーシング実践プログラムを開始します。 プログラムでは、平和堂社員がお客様の変化に気づき、必要に応じて各専門機関へつなぎ、地域の見守り役となることを目指します。 まずは、草津市の7店舗を拠点に平和堂ならではのコミュニティナーシングのあり方を模索しつつ、健康都市の実現を目指す草津市の健幸都市づくりに関する協定に基づく取り組みの推進、CNCが専門的知見からサポートします。

その他の平和堂出店エリアへとコミュニティナーシングの展開を拡大していく予定です。 今後とも平和堂は、日常生活の導線上にある店舗とそこで働く平和堂社員が、地域の皆様にとってこれまで以上に身近な存在となり、安心してご来店いただける関係を築くことで、地域と地域の皆様が元気になるお手伝いを進めてまいります。 平和堂は、地域密着ライフスタイル総合企業として地域社会の課題解決に貢献し続け、スーパーマーケットである日々の暮らしに最も身近なインフラである地域住民と、地域社会の課題解決に貢献していくことを目指しています





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平和堂 CNC コミュニティナーシング 地域との接点を持つ様々な立場の人が地域住民の暮らしの場に溶け込み 伝える 地域課題の早期発見 健康づくりをサポートする活動

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