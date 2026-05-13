幕内3場所目の琴栄峰初4連勝、金峰山倒し

幕内3場所目の琴栄峰が金峰山を倒し、現役屈指の美しい四股で着実に技巧を磨いている。師匠の佐渡ケ嶽親方から見られている足腰の良さを醸し出してきた。琴栄峰は「まだ4日目なので」とコメントしつつも、相手の足がそろったのを意識し、豊かな二足棒を見せてくれた。

幕内3場所目の 琴栄峰 が 金峰山 を下手投げで破り、初日から4連勝とした。 現役屈指の美しい四股が魅力の22歳の 琴栄峰 が史上初の兄弟平幕Vに輝いた。 大関・霧島は平幕・一山本をはたき込んで無傷の4連勝。

小結・若隆景も平幕・大栄翔を押し出して全勝をキープした。 花道から引き揚げても、琴栄峰の表情は引き締まったままだった。 『まだ4日目なので』。 金峰山に立ち合いで張って攻めた。

『右手を出して、びっくりさせてから中に入ろうと思った』。 得意の右四つになり、土俵際で『（相手の）足がそろったのが見えた』と豪快な下手投げで破った。 美しい四股で観衆の視線をくぎ付けにしている。 入門当初から高々と足を上げていたといい、最高点で静止するようになったのは十両昇進後で『少しずつ声援や観客の方からも拍手を頂けている』。

師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）は『本場所での四股でも体幹を鍛えるつもりでやるように。 足腰の良さを対戦相手に見せる』と説明する。 この日も強じんな下半身で白星をもぎ取った。 幕内では自身初となる無傷の4連胜。

昨年の名古屋場所では東前頭15枚目だった兄の琴勝峰が初優勝を飾った。 このまま白星を重ねれば、史上初となる兄弟での平幕Vも見えてくる。 『立ち合いだけ意識して、あとは流れで』。 四股で館内を沸かせる22歳のホープが相撲でも沸かせてみせる





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

琴栄峰 金峰山 花道 美しく固い四股 師匠の佐渡ケ嶽親方

United States Latest News, United States Headlines