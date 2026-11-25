中央大の常藤晃平が柏レイソルへの入団を決定。リカルド監督の厳しさや日本人選手の勤勉さを学び、将来的な海外挑戦と日本代表入りを目指すロードマップを明かした。

「いろいろなチームがオファーをしてくれたなかで、 リカルド監督 だけは厳しかった。 『常藤くんが欲しい』と言われて行くのもすごく大事だと思う。 だけど、自分の成長を数年先で考えたときに、リカルドのサッカーは勤勉な選手を起用するし、日本人ならではの勤勉さを学べると思った」 今年1月、柏のキャンプに参加した常藤は、サンフレッチェ広島との練習試合でウイングバックとしてプレー。1-4で敗れた一戦で柏の唯一の得点を挙げたという。

しかし、守備の約束事を把握できていなかったことで、リカルド監督から厳しい叱責を受けた。 自身は得点を挙げてアピールに成功したものの、それ以上に指揮官の厳しさが印象に残った。

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「そういう細かいところに目を配って、選手の表情とかを見ながらやっているリカルドさんのもとでできるというのは、一つのターニングポイントなのかなと思った」。 その要求の高さこそが、常藤にとっては魅力だった。 大学では自身の身体能力に加え、ラインコントロールで相手をオフサイドにかける部分など、効率的な守備も意識してきた。 しかし、将来的に海外で自身を上回る身体能力を持った選手と対峙することを考えれば、身につけるべきものはまだ多い。

「海外に自分が出ていったときに、ムバッペ選手だったり、自分より能力が高い選手と戦うとなったら、やっぱり勤勉さ。 その瞬間での対人ではなくて、その瞬間になる前の予測だったり、準備だったりというのが大事になってくると思う。 そこを加味したうえで柏に決断した」 海外クラブからの誘いに飛びつかなかったことにも、同様の考えがある。 高校卒業時にもプロ入りという選択肢がありながら、大学進学を選んだことで今の自分がある。

「僕自身、用意ができていないと挑めないというか。 僕が今まで経験してきた人生のなかで、ちゃんとした土台づくりは必要だと思う」。 まずはJリーグでコンスタントに出場し、身体づくりも含めて海外挑戦への準備を進めたい考えだ。 今季は中央大の主将を務める。

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すでにJリーグの舞台に立っている同世代の選手たちをうらやましく思う気持ちもあるが、進路相談の際には中村憲剛氏から大学4年間をやり切ることの重要性を説かれた。

「キャプテンとして最後の1シーズンをやり切るというのはすごく難しいものであり、成長できるものだと言ってくれた」。2大会ぶりの出場となる全日本大学サッカー選手権を終えてから、プロの世界に飛び込む。 「僕自身、世代別代表に選ばれたことがないので、日の丸を背負うことの難しさは重々承知している。 かといって、じゃあW杯を諦めるかと言われたら、そうではない」 刺激を受けているのは桐蔭横浜大から広島でプロキャリアをスタートさせ、前回の9月・10月シリーズに日本代表初選出となったDF中野就斗の存在だ。

同じく世代別代表の経験がなく、大学サッカーからJリーグを経てA代表に上り詰めた先輩の姿に自身の将来を重ねる。

「プレーのタイプも似ているし、かといって譲る気もない」。 森保一監督から大岩剛監督へと体制が移行する日本代表で、自らの居場所を勝ち取るつもりだ。 アジアカップの開催延期も自身にとっては追い風と捉える。 まずは来年2月に始まるJ1リーグ後半戦で出場機会をつかみ、徐々に定位置を確保する。

その先にE-1選手権やアジア杯といった国際大会での日本代表入りを見据え、のちに海外へ。 ヨーロッパで経験を積んで30年のW杯に出場し、その後はプレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガのいずれかでプレーするというロードマップを描く。 ただ、大きな目標を口にする一方で、足もとの現実も冷静に見つめている。 柏でのポジション争いについては「出られるかどうかと言われたら、かなり厳しい戦いになると自分でも思っている。

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そんなにJリーグは甘くないし、レベルの高い舞台なので」と語る。

「もちろん出たいという思いはある。 だけど、目標をデカく言っているほど自信があるわけではない。 それをかなえるためにやっていくだけという感じです」。 明確なロードマップを描き、それを公言するのは、決して自信に満ちあふれているからではない。

むしろ、自信がないからこそ、自分自身を追い込むためにあえて大きな言葉を発している。 実際にその言葉を現実のものにした。 幼いころから母に教えられてきた“言霊”の力も信じている。

「いいことを言ったら自分にいいことが返ってくるし、悪いことを言ったら悪いことが返ってくる。 地球が丸いかららしいんですけど。 そうやって教えてもらったので、言霊という意味も含めて言うようにしています」。 幼いころからの教えも明かした。

昨夏の全日本大学選抜のイタリア遠征では、世界のレベルを肌で感じたいと臨んだフィオレンティーナ戦で元スペイン代表GKダビド・デ・ヘアから得点を奪い、2-1の勝利に貢献した。 世界を身近に感じる経験を重ねながらも、自身に足りないものを見極め、着実にステップを踏もうとしている。 国内外のクラブから高い評価を受けながら、自身に最も厳しい言葉を投げかけた指揮官のもとに向かう。 そして、周囲に大きな目標を公言することで、自らにも厳しさを課していく。

「言霊を信じているし、実現しなきゃいけない。 せっかくプロになるなら、やっぱりトップのトップを目指したいので。 ブレないっす」。30年のW杯出場へ。 その第一歩を柏で踏み出す。