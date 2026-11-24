一時帰国中の国際刑事裁判所（ICC）の赤根智子所長は24日、国会内で衆参両院の国会議員らを前に講演し、冒頭で「ひとつ、うれしいニュースをお伝えしたい」と切り出… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ICC に対しては、米トランプ政権が制裁対象に指定しており、活動が厳しい立場に置かれている。 赤根氏は、講演にさきだち 高市早苗 首相と面会したが、その際に「年内に27年分の ICC 分担金の全額を支払うことを政府として決めましたと（表明があった）」と明かし、出席者から大きな拍手が起きた。

赤根氏は面会の様子について、「高市首相と面会をさせていただきました。 その間に、高市首相からは日本政府としてICCをこれからも力強く支援していきます、日本は法の支配を重視して関係諸国とも協力していくと」と首相の発言を明かす中で、日本政府による27年分の分担金の全額支払いに言及。

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「（首相には）大変なご英断をいただいた。 財務規律が厳しい中、日本が法の支配のもとでのいろいろな形でのご苦労があったと承知しているが、その中で来年分の分担金を12月中に払っていただくことは非常に大きな支援です」とした上で、「これで2カ月分のすべての支払いができることになるし、同じように支払わなければならないなと思う国を増やし、そうした国々の背中を押すことになる」と述べた。

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「国会議員のみなさま方には、私が24年に所長になって以来、いろいろとご支援、ご指導をいただいており本当にありがとうございました」とも訴えた。 日本は、ICCの分担金の最大の拠出国。 今月12日には超党派の「人権外交を超党派で考える議員連盟」共同会長の中谷元・前防衛相らが木原稔官房長官と面会し、来年分の分担金を年内に全額拠出するよう要請していた。