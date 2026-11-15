帝京高校サッカー部、2年ぶり選手権出場決定。全国制覇へ向けた結束力の強化

帝京高校サッカー部が関東予選を突破し、2年ぶりの全国高校サッカー選手権出場を果たした。チームスローガンは「結束」。選手たちは準備の充実と結束力を武器に、日本一を目標に戦いを続ける。

帝京高校 サッカー部は、2年ぶりの全国 高校サッカー 選手権出場という栄誉を勝ち取った。試合は4対0で勝利し、勝利を決めた瞬間、東海大高輪台の選手たちは諦めずに1点を狙い三好ら選手がペナルティエリアへ走り込んだが、結果は帝京の完勝であった。帝京は原田ら先発メンバーに加え、交代出場した選手たちも高い運動量で走り続け、試合を支配した。

過去の失敗克服と準備の徹底

帝京高校は2年前に15年ぶりの選手権出場を果たしていたが、その後の予選での敗戦という不安を払拭できずにいた。昨年は予選の準決勝で敗退し、結果につなげることができなかった。迎えた今シーズンは、プリンスリーグ関東1部で2度の4連敗を喫し、インターハイ予選でも準々決勝で敗退するなど、逆境に直面した際に乗り越える力が不足しているとの指摘もあった。

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しかし、藤倉監督は「この大会、特に今日は、やり切って準備をして今日を迎えられたっていうところで言うと、落ち着いた試合運びにはなった」と語るとおり、今大会にかけての準備は非常に充実していた。選手たちは自分がやってきたことに対する自信を持ち、ピッチでそれを表現できるようになっていた。その準備のプロセスには、去年には導入されなかった新しい取り組みが含まれていた。

結束をスローガンにしたチーム改革

改革の中心には、選手同士のコミュニケーションと尊重の文化が確立されたことがある。去年には行っていなかった、選手たちだけで行うミーティングを継続的に行ってきた。また、チーム全員で映像を共有し、互いのプレーや課題を可視化する取り組みも実施された。これにより、個々の個性が強かった選手たちも、チームとしての一体感を深めていった。

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選手たち自身もこの変化を実感している。渡辺選手は「後期に入っていくにつれ、仲間を尊重できてきて、その特長を活かすっていう部分に関して周りのみんなも上手くなったと思う。そこがスムーズになってきたっていうのが今の強さだと思います」と分析する。住野選手も「去年の選手の方がレベルは高いんですけど、チーム全員で『結束』っていうスローガンを自分たちは掲げている。結束して全員で戦えているっていうところが今年の強み」と指摘している。

この「結束」は、単なるスローガンではなく、具体的な行動原理として定着している。指摘ばかりになりがちな状況ではなく、仲間のチャレンジを尊重する姿勢が根付いた。ボールを失っても、自分たちで奪い返せば良いという前向きな考え方が浸透し、これまで以上に結束して戦えていることを選手たちは確信している。この結束力が、逆境を乗り越え、全国出場という大目標を達成する原動力となった。

全国大会への目標設定と次なる戦い

これで帝京高校サッカー部の次なる舞台は選手権の全国大会となる。選手たちは勝ち抜くことが簡単ではないことを理解しているが、目標は明確に日本一である。チーム全体で「結束」を掲げ、帝京のサッカーをさらに高いレベルへと引き上げ、全国の舞台でその成果を発揮することを誓っている。

渡辺選手は「この1か月半で自分たちのストロングを伸ばしつつ、東京都の予選でウィークだなと思った部分はチーム全体で目標として掲げて、全国でいい結果を残せるようにしたい」と語っている。住野選手も「一戦一戦勝っていけば決勝っていう舞台がついてくると思うので、目の前の一戦にこだわってやっていきたいと思います」と、着実なステップアップを目標に掲げた。帝京高校は、この結束力を武器に、国立競技場での活躍を目指して戦いを続けていく。