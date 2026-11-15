帝京高校 渡辺莉太の4人抜きゴールで36度目の全国出場決定

帝京高校が東海大高輪台を4-0で破り、全国高校選手権へ出場権を獲得。加入内定済みの渡辺莉太選手の圧巻のゴールに注目が集まる。

帝京高校 サッカー部は、東海大学高輪台高校を4対0という大差で破り、2大会ぶりとなる36度目の全国大会出場権を手中にした。この快挙により、 帝京高校 は12月28日に開幕する全国高等学校サッカー選手権大会への切符を勝ち取った。試合のハイライトは、背番号「10」を纏う左利きの選手による衝撃的な得点だった。

圧巻の4人抜きゴールの舞台裏

前半31分、スコアは1対0。中央ミッドフィールダーの渡辺莉太選手（3年生）が、中央ミッドフィールダーの木嶋翔海選手（とあ、3年生）とのパス交換からボールを受け取った。渡辺選手は相手選手3人に囲まれる状況下でもボールを巧みにキープし、ペナルティエリア内へと進入した。

Also read スカイピース、裏方スタッフの残業代未払いを認め謝罪

その後、渡辺選手は右方向に切り返してさらに1人をかわすと、利き足とは逆の右足でゴール右隅へ正確にシュートを沈めた。この鮮やかなプレーは「4人抜きゴール」として称賛され、試合の決定的な一撃となった。

プロ内定選手の並外れた技術と精神

この圧巻のゴールを決めた渡辺莉太選手は、冷静な表情で「相手の逆をついてゴールに流すだけだった。イメージ通りはイメージ通り」と振り返った。今年8月、渡辺選手はJ2リーグの横浜FCへの加入が内定しており、特別指定選手として登録された。翌月の今治戦ではリーグ戦初出場を果たし、一足早くプロデビューを飾っている。

Advertisement

前半20分の先制点につながったコーナーキックなどの場面でも、渡辺選手は随所に高い技術を見せつけた。プロ入りが内定している選手としての実力と、試合をコントロールする精神力を、全国レベルの舞台前で示すことに成功したのだ。

年末の全国大会に向けた準備と意気込み

今月下旬まで、渡辺選手は横浜FCの活動に帯同する予定だ。プロレベルの強度と高いレベルの練習を積み重ねながら、年末に行われる大一番である全国高校選手権に備えることになる。全国でもその活躍が期待される渡辺選手は、目標を単なる都内優勝にとどめず、「ここからが本当の勝負」と気を引き締めている。

渡辺選手は「チームとして、全国制覇を目指してやっていきたい」と公言した。個人としての目標としては、自分の名前を世に売り出すことと、帝京高校に1つでも多くの勝ち星をもたらすことを挙げており、全国舞台でのさらなる活躍に注目が集まっている。