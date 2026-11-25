インターハイ16強決定戦で山梨学院に敗れた帝京第三。ポゼッションサッカーで勝負したものの、終了間際に追加点を許し敗退。3年生が少なく1、2年生中心のチームだったが、穂満と横森は3年間の努力と全国進出への悔しさを語った。

今夏の インターハイ で16強入りした山梨学院に対し、帝京三は3-4-2-1の布陣で臨んだ。 前半12分に先制を許したが、持ち味であるポゼッションのサッカーを続けた。2ボランチの一角を担った穂満は豊富な運動量で中盤を支え、攻守に安定感をもたらした。2シャドーの一角に入ったFW 横森蓮 も前線でボールを収めて攻撃の起点を作り、得意のドリブルで相手の守備を切り崩しにかかった。 1点差のまま試合終盤まで持ち込んだものの、後半アディショナルタイムに追加点を献上。

穂満は「最初に点を取られちゃったけど、そこから立て直せた。 ビルドアップとか、自分たちの持ち味を出せたのは良かった」と一定の手応えを口にする一方、山梨学院の堅い守備を崩し切れなかったことを悔やんだ。 穂満が高校3年間を振り返るなかで思い出したのは、仲間たちと自転車をこいだ日々だった。 グラウンドまでの道のりには1時間ほどかかるという。

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「毎日みんなでだるい、だるいと言いながら、そのチャリをこいで行くのが、なんだかんだ頑張ってきたなという思いがある」と懐かしんだ。 「本当に周りに山しかなくて、コンビニも遠いので。 何もないけど、サッカー一筋で、みんなでこの3年間頑張ろうと言ってやってきた」。 全国への切符には届かなかったが、仲間たちと積み重ねてきた努力については「この先も生かせると思うので、それは良かったかなと思っている」と胸を張った。

試合終了後、横森の目からは涙があふれ続けた。 自身の突破力は山梨学院を相手にも通用したが、「剥がしてもゴールを決められなかった。 そこは自分の実力不足」と厳しく自己評価を下した。 何よりも悔しかったのは、先輩たちを全国の舞台に連れていけなかったこと。

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「今年は3年生が少なくて、去年からお世話になっている3年生が多かった。 勝たせてあげたいなと思っていた」と涙の理由を明かした。 決勝の先発11人のうち、6人が1、2年生だった。

“帝三魂”を受け継いだ選手は少なくない。 穂満は「俺らが3年間積み上げたものを、1、2年生はもう一つレベルアップして、また次に優勝してくれればなと思っている」と後輩たちに託した。 横森にとっても、帝京三の名で全国の舞台に立つことは大きな目標だった。

「最後なので、勝って帝京第三というのを全国に広めたかった。 だけど、できなかったので悔しい」。 来年度は新たな校名のもとで高校最後の1年間を過ごすことになるが、「3年生が残してくれたことは大きいので、来年は絶対に全国に行きたい」と力を込めた。