例年、箱根駅伝への試金石となる大学男子の部は、１時間２分４７秒のハーフマラソン日本高校記録を持つ帝京大のルーキー松尾航希が１時間２７秒の大会新記録で優勝した。昨年の同大会で国学院大の野田顕臣がマーク

例年、 箱根駅伝 への試金石となる大学男子の部は、１時間２分４７秒のハーフマラソン日本高校記録を持つ帝京大のルーキー松尾航希が１時間２７秒の大会新記録で優勝した。 昨年の同大会で国学院大の野田顕臣がマークした１時間１分２９秒のＵ２０（２０歳未満）日本記録を大幅に１分２秒も更新。

さらに日本人学生歴代５位となる好タイム。 各校のエース級に快勝した。 松尾は昨年の全国高校駅伝エース区間の１区（１０キロ）で区間４位。 早大の「令和の三羽ガラス」と呼ばれる増子陽太、新妻遼己（はるき）、本田桜二郎がそれぞれ区間賞、２位、３位で、松尾は、その次に続いた。

Also read ディカプリオに新恋人か ジジ・ハディッドと顔を至近距離に寄せる姿が初パパラッチされる - ハリウッド : 日刊スポーツ

早大のスーパールーキーは、学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月１２日）、同２戦の全日本大学駅伝（１１月１日）で３人合わせて区間賞４回（うち３回区間新記録）、区間２位１回の大活躍で２冠に貢献。 松尾も出雲駅伝、全日本大学駅伝でいずれも１区を走り、区間９位、５位と健闘した。 千葉・市立船橋高時代からハーフマラソンを経験しているタフな松尾は２０キロ超の箱根駅伝で、早大の「令和の三羽ガラス」と堂々と勝負する。

Advertisement

「箱根駅伝ではどの区間でもチームのために貢献したい」と意欲的に話した。 国学院大の五十嵐新太（１年）も１時間１分１６秒、駒大の今村仁（１年）も１時間１分２５秒で、従来のＵ２０日本記録を超えた。 ＜４＞田中 愛睦（国学院大４年）１時間４８秒