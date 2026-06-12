帝京、夏の全国への夢散る 成立学園の堅守に屈する

プリンスリーグ関東1部で苦戦する帝京が、成立学園に0-2で敗れ、夏の全国大会出場の夢を断たれた。主将の住野は課題を口にし、冬の選手権へ向けての決意を新たにした。

今季の プリンスリーグ 関東1部で、帝京は2勝5敗と苦しい戦いを続けてきた。 主導権を握って攻めながらも、最後の崩しの質が不足し、逆に失点する試合が増えていた。 この日も前半からボールを保持していたのは帝京だったが、相手の人数をかけた守備の前に、帝京らしい連動した崩しの回数はわずかだった。

ボランチの住野は、自分たちダブルボランチがボールに絡む回数が少なかったことを反省する。

「ちゃんと相手が中を閉めてきたところで、ボランチの自分とか原田誉裕とかがボールを受け入れない時間があって、そうなると自分たちのチームは苦しいなと思いました」と首を振る。 成立学園の堅守を崩し切れずにいると、一瞬の隙を突かれて失点した。 後半はエース渡辺がボールコントロールや身のこなしで違いを見せ、住野もゴール前に飛び込みシュートを放ったが、及ばなかった。

「ここで負けたら夏が終わりという状況で、『やっぱ自分たちは帝京だし、絶対負けちゃいけない』と自分は言いました。 みんな気持ちの部分で『絶対やってやろう』という思いはあったと思います」と住野。 後半はより多くの人数をかけて前へ出て攻め続けたが、成立学園のゴール前の守りは堅く、奪ったボールを繋いで攻め切る力もあった。 結果、相手の守りをこじ開けられず、逆に2点目を許し、0-2で全国への道を断たれた。

現在の帝京には、かつての順天堂大のような絶対的な存在がいないことも確かだ。 住野は「自分たちはボールを持てるけど、最後のシュートというところで、あんまりこじ開けられない試合が多い」と課題を口にする。 主将は自分自身も含めて秋冬へ向けて変わることを誓った。

「やっぱり自分とか渡辺莉太とか、これから封じられることが多くなると思うんですけど、そこで味方を使って自分が入っていったり、自分がチームを勝たせられる存在にならないといけない。 自分の良さであるパスはもっと繊細にならないといけないし、強い相手と戦っていくためには、もっと自分の課題である走ることや体作りを、これからの冬に向けて絶対にやらないといけない」と語った。 昨年はインターハイに出場したが、選手権には出場できなかった。 今年は夏の敗戦を糧として、冬の躍進に結びつけるだけだ。

選手権での日本一、プレミアリーグ昇格を目指し、名門校は一つ一つ積み上げていく。 帝京の夏は終わったが、冬への挑戦は始まったばかりだ。 チームは一致団結し、課題を克服するために厳しいトレーニングを重ねるだろう。 住野は「この悔しさを忘れず、一人ひとりが成長して、冬には絶対に結果を出す」と強い決意を示した。

チームの結束はさらに強まり、次なるステージへと進む準備を整えている。 帝京の伝統は、こうした苦難を乗り越えることで築かれてきた。 今度は彼らがその歴史に新たな1ページを刻む番だ。 観客の声援も力に変え、冬の選手権で躍動する姿を期待したい





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