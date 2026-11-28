タレントの杉浦太陽（45）と辻希美（39）の長女でインフルエンサーの希空（のあ、19）が28日、映画「陽炎の記憶」

タレントの杉浦太陽（45）と辻希美（39）の長女でインフルエンサーの希空（のあ、19）が28日、映画「陽炎の記憶」の制作発表会見に出席した。 同作で映画初出演にして初主演を果たす。

「演技初挑戦なので頑張ろうと思います」と意気込んだ。 同作は2027年春公開の青春ラブストーリー。 共同脚本として現役高校生の永井結菜さんとZICO BATMAN氏が務める。 共演には「ウルトラマンブレーザー」などに出演した梶浦颯（32）、「僕が見たかった青空」の吉本此那（20）、倉上昊志（19）、佐藤大志（20）、玉置慶（17）。

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また的場浩司（57）も特別出演する予定。 演技初挑戦ながらも主演のオファーをもらった希空は「演技をやってみたい！ と思っていたので、頑張るという思いで引き受けました。 いまだに心臓がバクバクしているんですけど、みんなのことを引っ張れるように頑張りたい」と決意。