元モーニング娘。辻希美（39）と俳優杉浦太陽（45）の長女でタレントの希空（19）が28日、都内で主演映画「陽炎の記憶」（27年春公開）制作発表会見に登壇した… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

演技初挑戦にして映画初主演を務める。27年2月にクランクイン予定で、卒業を目前に姿を消した恋人を待ち続ける少女・美咲を演じる。

「ずっと演技をやってみたいと思っていた」と念願の挑戦に喜びを見せた一方、「いまだに心臓がバクバクしている。 うれしいのと、頑張らなきゃという思いがいっぱい」と緊張も明かした。 初挑戦で主演を務めることに「初めてが主演っていうのがかっこいいなと思った。 みんなのことを引っ張っていきたい」と意気込んだ。

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学生時代に夢中になっていたことを聞かれると、昨年まで高校生だった希空は「放課後をいかに楽しむかを全力で楽しんでいた」と振り返った。 帰宅部だったが、ダンスを続けており、友人と放課後にスタジオを借りて踊っていたという。 また、ドン・キホーテに走ってお菓子を買いに行き、友人と作ることもあった。