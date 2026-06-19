布引温泉小諸が大規模リニューアル第2弾 70㎡超のスイートと露天風呂付客室を新設 ウイスキーツーリズム拠点としての魅力強化へ

長野県小諸市の温泉宿「布引温泉小諸」は、大規模リニューアル第2弾として70㎡超の和洋スイート3室と露天風呂付和洋スイート2室を新設。軽井沢から車で約25分、小諸蒸留所から約15分という立地を活かし、天然温泉と信州観光、ウイスキーツーリズムを同時に楽しめる滞在拠点としての魅力を強化。多様な滞在ニーズに対応する大型客室と全館貸切サービスにより、ファミリーから企業研修まで幅広い利用を想定。温泉の原点を見つめ直し、心身を整えるウェルネスリトリートとしての価値を提案する。

長野県小諸市の温泉宿「 布引温泉小諸 」は、大規模リニューアル第2弾として、70㎡超の 和洋スイート 3室と露天風呂付 和洋スイート 2室を新設しました。 軽井沢から車で約25分、世界的に注目される 小諸蒸留所 から車で約15分という立地を活かし、天然温泉と 信州観光 、そして ウイスキーツーリズム を同時に楽しめる滞在拠点としての魅力を強化します。

今回のリニューアルでは、ご夫婦やカップルから三世代旅行、複数家族、企業研修、ウェルネスリトリートなど、多様な滞在ニーズに対応できる大型客室を整備。 浅間山を望む絶景と広々とした空間を通じて、家族や仲間との大切な時間を共有できる体験を提供します。 布引温泉は古くから地域に親しまれた温泉で、弱アルカリ性の泉質は肌当たりがやわらかく、療養泉としても利用されてきました。 ウェルネスツーリズム市場の拡大を受けて、温泉宿本来の価値を再定義し、「心身を整え、明日への活力を取り戻す場所」を追求しています。

新設客室は、和洋スイートが64㎡・70㎡で、和の落ち着きと現代的な快適性を融合。 三世代旅行や長期滞在にも対応します。 露天風呂付和洋スイートは72㎡・85㎡で、四季折々の景色を独り占めしながらプライベートな温泉を楽しめます。 近隣の小諸蒸留所と連携したウイスキーツーリズムプランも展開。

蒸留所見学やテイスティング、特別ランチを組み合わせ、信州の自然と食文化、ウイスキー文化を体験できます。 全30室を有する当館は全館貸切にも対応し、企業研修、インセンティブ旅行、ウイスキーツアーなど団体利用にも柔軟に対応。 温泉、自然、食、文化を組み合わせた新しい滞在体験を通じて、小諸地域の魅力を発信します。 小諸蒸留所は2019年12月に創業、2023年に開業したアジア最大級のウイスキーコンペで2024年にツーリズム賞を受賞。

今年11月には初出荷を予定し、ジャパニーズウイスキー業界において重要な存在となっています





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