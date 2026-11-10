市立船橋、PK戦突入前に逆転勝ちで千葉決勝進出

市立船橋高校サッカー部がPK戦を回避する逆転劇で千葉大会決勝へ。波多監督はポケット攻略の分析と選手たちの活躍を評価。流通経済大柏高との再戦へ自信を深める。

市立船橋高校 サッカー部は、延長戦後半の重要な局面で逆転劇を演じ、千葉大会決勝進出を決めました。延長後半1分、孫本がペナルティエリア右のポケットに侵入し、渡里へのクロスパスを供給。渡里がこれを頭で決まり、勝ち越し点に成功しました。

戦略的ポケット攻略と逆転劇

このゴールにより、市立船橋は試合中の得点方法が2点ともポケット攻略によるものとなりました。波多監督は、裏のスペースやポケットを意識した事前の分析に基づき、選手たちがその指示を的確に表現できたと高く評価しています。これは限られた時間の中で、練習時に全員でフォーカスしてきていた戦術の成果です。

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チーム全体に、ペナルティエリアへ積極的に侵入する強い意識が根付いています。センターバック以外の選手も、逆サイドからのペナルティエリアへの参加を当たり前のように行っており、厚みのある攻撃とバリエーション豊かな戦いを観客に見せつけることが実現しました。

監督が認める起用法と選手の特徴

波多監督は、数的優位の中でPK戦に入る前に試合を決定づけた点を評価するとともに、途中出場した選手たちの輝かしい活躍を強調しました。後半途中から投入された佐々木は、攻撃の起点として機能し、試合を動かす重要な役割を果たしました。

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1年生の長井も、中盤でのボール奪取から開始し、ペナルティエリア内までドリブルで運び、決定機へと繋げるキレのある動きを見せました。これらの選手の貢献は、チームのさらなる強みとなるものとなりました。

さらに、退場者を出しつつも決勝点という大仕事を成し遂げた渡里のほか、交代で入った他のメンバーも各自の仕事を全うしました。前から追いつける守備姿勢や、ゲームに入れないまま終わることなく、全員が前で良い仕事をした点が、波多監督の印象に残ったようです。

リーグ戦成績とインターハイの教訓

今季、市立船橋はプレミアリーグからの降格組としてプリンス関東1部で戦っており、10勝3分け2敗の戦績で首位にいます。夏には流通経済大柏高を破り、インターハイ出場も果たしています。勝利を重ねる中で成功体験を積み重ねているこのシーズン、リーグ戦の中で点数を取る形を作れたことが、選手たちの自信につながっています。

波多監督は、綺麗に点を取るだけがサッカーではないとし、どんな得点でも1点は1点だと指摘。点数取りにいく姿勢を大切にしています。インターハイでの敗戦を受け、縦への意識とゴールへの迫力を課題として伝えてきた成果が、シュート機会での足を出す意識につながっています。

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流通経済大柏高との再戦へ向けて

準決勝では相手の3倍となる12本のシュートを放ち、点数を取りにいく姿勢を見せつけるプレーができました。こうしてたどり着いた千葉決勝の相手は、インターハイ予選決勝でも対戦した流通経済大柏高です。波多監督は、今シーズン3年生が作り上げてきたチームの力を100%引き出す準備をしたいと意気込みを語っています。

プレミアリーグEAST首位を走る全国屈指の難敵を、再び破ることで、2023年以来となる冬の全国切符を掴み取るための重要な一戦となります。選手たちは課題意識を持って戦い、自分たちの良い崩しのイメージを持ち続けています。