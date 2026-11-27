関西で育った昭和世代なら「オオサカ城をつくったのは誰」というクイズに遭遇したことがあるはず。筆者も幼いころに聞かれ「そんなんも知らんの。太閤秀吉やん」と得意満…

関西で育った昭和世代なら「オオサカ城をつくったのは誰」というクイズに遭遇したことがあるはず。 筆者も幼いころに聞かれ「そんなんも知らんの。 太閤秀吉やん」と得意満面。 ところが「残念でしたあ。

答えは大工さん」「なんでやねん」。 すごく憤慨したのを覚えている。 その大阪城天守閣が近く国の重要文化財（重文）になる。 素直に喜ぶ人もいるが、「コンクリート造りやけど」と戸惑う向きもある。

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そこで今回は大阪城について考えてみた。 城は2度再建された 冒頭のクイズだが、答えはいくつもある。 オオサカ城は何度も燃え、再建されたからだ。 秀吉築城の初代大坂城は天正13（1585）年ごろ完成。