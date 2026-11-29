俳優の市村正親（77）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。2人の息子たちの意外な

番組では、家族の誕生日を祝うという東京・池尻大橋のイタリアン「オステリア・ヴォーノ」を紹介。 約20年前に自身の1人劇団「市村座」の打ち上げで利用して以来、家族ぐるみで通い続けている名店。

店主からも「他のお客さんに“騒がしくなりますが”とあいさつされる」と、その気さくな素顔を暴露されたが、市村は「声がデカいから。 子供にまず言われる。

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“パパ、うるさい”って」と苦笑い。59歳、63歳で授かった愛息たちとのほほ笑ましいエピソードを披露した。 かつては「父の跡を追いたい」と話していたという息子たちだが、現在はそれぞれの道を歩み始めている。24年まで事務所に所属し、俳優として活動していた18歳の長男・優汰については「今は“俺は俺の職業をやりたい”と。 高校3年生なんです。 アパレルのアルバイトをしています」と報告。