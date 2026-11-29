俳優の市村正親（77）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。かつて経験した手術での

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「本当にパワフルなミュージカル界のレジェンド」と紹介すると、島崎和歌子も「何を食べてあんなに元気なんですか！？ 」とそのバイタリティーに目を丸くした。 加藤が「発声も若い。

普通、喉とかどんどん疲れてくるじゃないですか」と感心すると、市村は「僕ね、狭窄（きょうさく）症をやって手術したんですよ。 ちょっと筋を切って、初めは声が出なかったんです」と告白。 しかし「だけど、新しい訓練をしたら前より（声が）出るようになっちゃった」と、リハビリを経てさらなる進化を遂げたことを明かした。 これには加藤も「ほらぁ、凄い！

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」と脱帽。 島崎が「さらに出るようになったんですか？ 」と聞き返すと、市村は「はい！ 」とスタジオを震わせるような快声を響かせた。