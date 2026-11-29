俳優の市村正親が、長男の優汰がかつては役者を目指していたが、現在はアパレルでアルバイトをしデザイナーの道へ進んでいると明かした。父としては本人の意思を尊重し理解を示している。

ＭＣの加藤浩次が「お子さんはずっと見てますよね。 市村さんのお芝居を？ 」と尋ねると、「子どものころは僕の後を追いたいって言ってたんですよ。 最近、『俺は俺の職業をやりたい』っていうんで。

変わってきましたね」と一時は父と同じ道を歩こうとしたものの、その考えが変化してきたと明かした。 長男の優汰は２０２１年に父主演のミュージカルでデビュー。

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「今高校３年生なんですけども、アパレルのアルバイトしてます。 実はきのう見に行ったんですよ。 こっそりのぞきじゃなくて、行って（洋服を）選んでもらって」と役者ではなく、デザイナーの道へ進んでいると説明した。 加藤が「どういう感情ですか？