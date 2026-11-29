劇団四季創設者・浅利慶太氏の意地と、レコード会社からの獲得オファーというハプニングを経て、市村正親氏が伝説の看板俳優となった経緯を振り返る。

役者を志したのは高校3年生だという市村。

「3年生の時に見た芝居が素晴らしくて。 劇団民藝の『オットーと呼ばれる日本人』というのを見て、“この道で行こう”って」と回顧。 その後、高校を卒業して、舞台芸術学院へ。 在学中から「2代目水戸黄門」として知られる名優・西村晃さんの付き人を務め、役者への第一歩を踏み出した。

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市村といえば、やはり24歳で入団した劇団四季。3年間の付き人修行を終える際、師匠の西村さんに「そろそろ僕も自分を第一に考えてみたくなりました」と手紙で決意を伝えたところ、西村さんは「いいよ、お前がこういう考えがつくまで俺は置いておいたんだ。 次の道を行きなさい」と温かく送り出してくれたという。 その後、バレエ仲間の勧めで受けたのが、劇団四季のミュージカル『ジーザス・クライスト＝スーパースター』のオーディションだった。