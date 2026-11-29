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市村正親が明かす劇団四季入団の意外な裏話とヘロデ王役への抜擢
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劇団四季創設者・浅利慶太氏の意地と、レコード会社からの獲得オファーというハプニングを経て、市村正親氏が伝説の看板俳優となった経緯を振り返る。
役者を志したのは高校3年生だという市村。
「3年生の時に見た芝居が素晴らしくて。 劇団民藝の『オットーと呼ばれる日本人』というのを見て、“この道で行こう”って」と回顧。 その後、高校を卒業して、舞台芸術学院へ。 在学中から「2代目水戸黄門」として知られる名優・西村晃さんの付き人を務め、役者への第一歩を踏み出した。
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市村といえば、やはり24歳で入団した劇団四季。3年間の付き人修行を終える際、師匠の西村さんに「そろそろ僕も自分を第一に考えてみたくなりました」と手紙で決意を伝えたところ、西村さんは「いいよ、お前がこういう考えがつくまで俺は置いておいたんだ。 次の道を行きなさい」と温かく送り出してくれたという。 その後、バレエ仲間の勧めで受けたのが、劇団四季のミュージカル『ジーザス・クライスト＝スーパースター』のオーディションだった。
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