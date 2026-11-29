俳優の市村正親が２８日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。１７年在籍した劇団四季を退団する決意をした驚きのきっかけを明かした。 市村は１９７３年に劇団四季に入団。「オペラ座の怪人」で務めた主役のオペラ座の怪人・ファントムは当たり役と...

市村は１９７３年に劇団四季に入団。

「オペラ座の怪人」で務めた主役のオペラ座の怪人・ファントムは当たり役となり、ＮＨＫ紅白歌合戦では「オペラ座の怪人」の楽曲も歌唱した。 しかし、その劇団を辞めることになったきっかけについて、市村は「紅白に出たにもかかわらず、（「オペラ座の怪人」を）翌年降ろされたんですよ。 次のファントム俳優にやらせたかったっていう」と劇団を主宰する浅利慶太氏が世代交代を進めようとしていたと説明した。

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「それを衣裳さんから聞いたんですよ。 『市村さん、今度お出にならないんですか？ あのファントム』『何で？ 』って言ったら。