劇団四季を退団し、映像界で活躍する市村正博。『オペラ座の怪人』降板の背景や浅利慶太演出家との関係、紅白歌合戦出場後の意外な通告の経緯を詳述する。

俳優の 市村正博 は、 劇団四季 を退団し、映像作品を中心に活躍を続けている。市村は24歳で同劇団に入団したが、当時の看板俳優は 鹿賀丈史 であり、市村自身は周囲から「ステーキの横にあるクレソン」のような存在だと自嘲していた。そんな市村が40歳の時に『 オペラ座の怪人 』で主役のファントムを演じ、 紅白歌合戦 にも出場したものの、翌年に役を降ろされるという衝撃の事態に見舞われた。

浅利演出家の次世代育成と衣装さんからの通告

市村が『オペラ座の怪人』の主役から降ろされた理由には、当時の演出家である浅利慶太（享年85）による次世代育成の優先という意図があった。この重要な決定事項を知っていたのは市村自身ではなく、あろうことか衣装担当者であった。市村は、自分が主役の座を降りた事実を衣装さんを通じて知らされるという、極めて異例の通告を受けたという。

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市村は、絶頂期にあった紅白歌合戦出場にもかかわらず翌年に役を降ろされたことについて、当時の心境を振り返っている。市村が入団から17年目を迎えていたその年は厄年であり、大きな役を失うことを「厄落としができた」と前向きに捉えていた。非情な通告にもかかわらず、市村は自身を「ただの葉っぱだった」と振り返りつつも、周囲の爆笑を誘うようなユーモアでこの状況を切り抜けた。

劇団離脱の決意と鮮やかな引き際

市村が劇団四季を退団することを決意した直接のきっかけは、東宝によるミュージカル『ミス・サイゴン』の上演告知であった。市村は、このニュースを見て「こりゃあどうしても辞めなきゃいけない」と感じ、新天地での役作りへと集中するための決断を下した。浅利慶太演出家は市村の退団を引き止めようとした際、「お前、ファントムいつでも出ていいぞ」と打診したが、市村はこれを一蹴した。

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MCの加藤浩次が、市村が浅利演出家の誘いを断ったことに驚き、「言ったんですか！」と声を上げたほど、市村の決意は固いものであった。市村はいたずらっぽく笑いながら、この鮮やかな引き際を懐かしんでいる。市村自身、他で役を作ることに集中したいと考えており、劇団四季での主役の座に固執することはしなかった。この選択が、その後の市村の多様なキャリアへと繋がっていくこととなる。

映像界での活躍と古畑任三郎への挑戦

劇団四季を退団した後、市村正博は活躍の場を映像の世界へと広げていった。特に、三谷幸喜氏が脚本を担当した『古畑任三郎』で犯人役を演じたことは、市村を一躍お茶の間の人気者へと押し上げた。舞台劇のみの活動から、テレビドラマや映画など多岐にわたるメディアでの演技へと展開し、その演技の幅を広げていった。

近年では、大ヒット映画『テルマエ・ロマエ』において、日本人離れした彫りの深い顔立ちを活かして古代ローマ皇帝役を演じた。この役作りについて市村は、「ローマ人には違和感なかったね」と懐かしみ、自身のルックスが海外の歴史的人物を演じるのに適していたことを示唆している。市村のキャリアは、劇団四季での厳しい修行と退団という転機を経て、現代の俳優として多様な角色をこなす存在へと変貌を遂げた。