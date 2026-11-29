演歌歌手市川由紀乃（50）が、台湾・台北市で28、29の両日に開催された「日本祭2026」に出演した。今年で2回目となる同イベントでは、日本の食や文化、伝統芸… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

今年で2回目となる同イベントでは、日本の食や文化、伝統芸能など日本文化の魅力を体感できる。 総来場者数は2万人を超え、日台のアーティスト21組がイベントを盛り上げた。 28日に行われたアンバサダー就任式には、だいだい色に桜と梅の花が施されたあでやかな振り袖姿で登場。

緊張しながらも凜（りん）とした面持ちで舞台に立ち、「ダージャーハオ！ ウォースー シーチュワンヨウジーナイ」と中国語であいさつ。 記念の盾の授与と撮影会が行われた。

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セレモニーが終わり、大きな拍手で迎えられ再びステージへ。