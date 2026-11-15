市川大登が決勝で決勝ゴール、青森山田撃破で全国制覇

市川大登選手がインターハイ決勝で決勝点を挙げ、青森山田高校を破り優勝。父親の雪辱を果たし、チームの全国制覇に貢献した経緯と成長の軌跡を解説。

今夏の インターハイ において、 市川大登 選手が決勝戦で決勝ゴールを挙げ、チームの全国優勝に大きく貢献した。市川選手は中盤でドリブル突破とゲームメイク力を発揮し、試合の主導権を握る活躍を見せた。このゴールにより、兄弟で同じ相手チームへの勝利を実現する悲願を叶えた。

課題克服とトレーニングの成果

市川選手は今夏の予選では全4試合で得点を記録し、成長を実感していた。本人は体格の大きさと筋力トレーニングの成果が、ドリブルなどのプレーに結びついていると話す。特に決勝戦では、大場健史監督が評価するように、トレーニングで培った技術を発揮し、シュートまで持ち込む力が光った。これまでにない決定力を示し、勝利への鍵を握った。

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大場監督は市川選手のプレースキルを高く評価し、トレーニングの賜物であると強調した。市川選手自身も「ちょっとずつ成長している」と手応えを口にしている。この成長は単なる技術の向上だけでなく、身体能力の強化によるものでもあり、今後の活躍が期待される。監督の言葉通り、準備の積み重ねが決勝で実を結んだ形だ。

過去の敗北と兄弟の絆

市川選手にとっては、この優勝には特別な意味があった。父親が在学中の過去、滝川第二高校に0対1で敗れ全国大会出場を逃した経験があったからだ。父親は大学時代のサッカーの話をよく聞かせてくれたという。市川選手は幼稚園の頃、兄の練習についていき、一緒にボールを蹴ることでサッカーへの興味を抱いた。兄の影響を受け、自然とサッカーの世界に入り込んでいった経緯がある。

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父親からは大学時代のエピソードを聞き、その遗憾も伝わっていたようだ。市川選手は自身の成長を通じて、家族の夢も同時に叶える形となった。兄弟で同じ相手への勝利を収めたことは、家族にとって極めて感慨深い瞬間であった。サッカーを始めたきっかけが家族であり、その恩返しとして頂点に立ったという構図だ。

決戦前の心境と今後の展望

試合前、父親から特別な言葉をかけられることはなかった。市川選手は「プレッシャーを与えてしまうかも」と思いやり、あえて距離を保ったという。これは選手として自立している証でもあり、親孝行とも取れる行動だ。両者が顔を合わせることはなかったが、伝えたかったことは決まっていた。全国大会では一発負けの戦いが続くため、気を引き締めて臨むべきだと考えていた。

試合後、市川選手は決定機を逃せなかった悔しさを口にしていたが、今回は確実にゴールを奪い切った。この成功を受けて、チームは切磋琢磨し、気を引き締めながらさらに上を目指すと意気込んでいる。市川選手のゴールは、個人の実力向上を示すだけでなく、チーム全体のパフォーマンス向上に繋がっている。来季以降も、その成長がどのように展開していくかが注目される。