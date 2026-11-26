歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）、市川ぼたんさん（15）、市川新之助さん（13）の親子3人が、来年1月に東京・新

歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）、市川ぼたんさん（15）、市川新之助さん（13）の親子3人が、来年1月に東京・新橋演舞場で上演される『初春大歌舞伎』（2027年1月3日初日）の取材会にそろって登場。

ぼたんさんと新之助さんが、父・團十郎さんの普段の様子を明かしました。 夜の部で上演されるのは、歌舞伎舞踊の代表作『連獅子』。 これまで、團十郎さんと新之助さんの2人で豪快な毛振りを披露してきました。 そして今回は、ぼたんさんも加わり、初めて3人で勤めます。

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ぼたんさんは、「『連獅子』を勤めさせていただくっていうことは、とてもすごくうれしい思いでいっぱいで、でもその中でも不安があるんですけど。 いろんなところで経験している弟（新之助さん）にも聞きながら頑張りたいなというふうに思います」と明かしました。 不安を抱えるぼたんさんに対し、経験豊富な新之助さんにも不安なことがあるそうで、「（お父さんに）僕は毛を振っているふうだと言われて、お姉ちゃんはちゃんと振っているから、正直、麗禾（ぼたんさんの本名）の方が振れていると思うって言われて、ショックもありつつも確かにそうだなと思いました」と語りました。