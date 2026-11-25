歌舞伎俳優・市川團十郎の長女市川ぼたんが女性初となる「連獅子」に出演決定。父との関係性や身長を比べる愛らしい一幕も含め、新橋演舞場での公演詳細と家族の声を伝える。

歌舞伎俳優の 市川團十郎白猿 （48）と、長女の 市川ぼたん （ 堀越麗禾 ／15）、長男の 市川新之助 （堀越勸玄／13）が25日、東京都内で開催された 新橋演舞場 『 初春大歌舞伎 』の取材会見に一同に会した。この場において、兄弟は父である團十郎が家族の中で見せる特別な姿や、日常生活における性格を詳細に明かした。

團十郎の家族に対する厳しさと愛情の裏側

團十郎はこれまで、長女と長男に対して「崖から突き落としてやりたい」というほど厳しい指導姿勢で知られていた。しかし、その父の印象を問われると、市川ぼたんは「一緒にいて安心もしますし、ハラハラドキドキがあるので、一緒にいて楽しい存在です」と、厳しい一面とは異なる温かい関係を語った。一方、弟の市川新之助は、「一緒にいてハラハラする感じはしない」と述べ、仕事場で周囲が緊張しているのは事実だが、家族間では特にそのような雰囲気は感じず、父は優しい人物であると評した。

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女性初の連獅子挑戦と不安を抱えるぼたん

長女の市川ぼたんは、女性として初めて『連獅子』の役目を務めることになった。彼女は、家族で初めて『連獅子』を見た記憶を振り返り、大阪の松竹座での体験を回想した。当時は観客として父と弟が凛々しく見えたというが、今回自身がその舞台に立つことになり、感謝と喜びを強く表明した。初めて立ち役を挑むにあたり、足の開き方など従来の舞踊とは異なる動きへの不安を漏らしつつ、弟が近くに同じふりでも反転役を務めることでサポートを受けられることへの期待を示した。

親子で明かす身長の比較という愛らしい一幕

会見終了後には、親子3人が身長を比べるほほえましい光景が展開された。身長を問われた長男の市川新之助は「167センチです」と答えた。これに対し、團十郎は自身の身長について「そんなに176、7、8ぐらい」と明確な数字を披露し、兄弟と背比べを行った。妹の市川ぼたんは「158.6ぐらいです。ヒールも高いです」と照れ笑いながら答えたことで、会場を和やかな雰囲気に包み込んだ。

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2027年1月に開幕する初春大歌舞伎の概要

新橋演舞場では、2027年1月3日から27日まで『初春大歌舞伎』が昼夜二部制で開催される予定である。昼の部では通し狂言『雷神不動北山櫻』が上演され、團十郎が鳴神上人、粂寺弾正、早雲王子、安倍清行、不動明王の5役を華麗な早替りで演じ分ける。荒事の魅力が凝縮されたこの舞台は、團十郎の見せ場となる。

夜の部では『弁天娘女男白浪』が公演され、長男の市川新之助が中村虎之介とのダブルキャストで主人公・弁天小僧菊之助に初役として挑む。また、歌舞伎舞踊の代表作『連獅子』では、團十郎が親獅子の精、市川ぼたんが仔獅子の精、そして市川新之助が共演を務め親子3人での特別競演が実現する。前半では親獅子の情愛が、後半では勇壮な毛振りが披露される予定だ。