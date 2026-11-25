歌舞伎俳優・市川團十郎白猿が新橋演舞場『初春大歌舞伎』の取材会で、役作りと見た目リフレッシュのため8キロ減量したことを明かしました。長男新之助、長女ぼたんとの共演も注目されます。

歌舞伎俳優の 市川團十郎 白猿（48）は25日、東京都内で開催された 新橋演舞場 『 初春大歌舞伎 』の取材会に出席しました。同席した長女の 市川ぼたん （堀越麗禾／15）と長男の 市川新之助 （堀越勸玄／13）と共に、團十郎は自身の劇的な減量について明らかにしました。彼は役作りおよびパフォーマンスの質を高める目的で、体重を8キロ減量したと報告しています。

8キロ減量の理由と成田屋初演への想い

市川團十郎は、この減量の背景にある具体的な動機を詳述しています。彼は歌舞伎座の「十二月大歌舞伎」第三部『与話情浮名横櫛』で与三郎を演じるにあたり、自身の身体的状態を見直す必要性を感じたと語っています。特に、坂東玉三郎さんと久しぶりに同じ舞台に立つことへの敬意と緊張感から、見た目もアップデートする必要があると判断しました。

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「しっかりと務め上げたい気持ち」という責任感と、師匠でもある坂東玉三郎さんとの再共演への意気込みが、8キロという大幅な減量を促した直接的な要因です。取材会では、すっきりと引き締まった肉体美を披露し、俳優としてのプロ意識の高さを示しました。この減量は単なる外見の変化ではなく、役への没入と舞台芸術への献身の表れと言えます。

体調管理と今後の体重変動への計画

しかし、減量には健康面での慎重な配慮も含まれています。市川團十郎は、現在の厳しい体重管理が永久に続く予定ではないことを明言しています。1月頃には体重を元に戻すつもりであり、2月に控えた他の演目も考慮して、この状態を維持するか検討中であると述べました。

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特に懸念されているのは、現在の風邪の流行です。過度な減量は体力の低下を招くリスクがあるため、感染拡大防止と体調維持のために、早期に体力を回復させる計画を立てています。これにより、長期的な舞台生活を支えるためのコンディショニングバランスを取ろうとする姿勢がうかがえます。

新橋演舞場『初春大歌舞伎』の昼の部と團十郎の多役

新橋演舞場では、2027年1月3日から27日まで『初春大歌舞伎』を開催します。この公演は昼夜二部制で構成されており、それぞれの部門で異なる魅力的な演目が予定されています。昼の部では、通し狂言『雷神不動北山櫻』が上演され、荒事歌舞伎の真髄が披露されます。

市川團十郎は『雷神不動北山櫻』において、鳴神上人、粂寺弾正、早雲王子、安倍清行、不動明王の5役を演じます。彼は華麗な早替りでこれらの役を演じ分け、荒事の魅力が凝縮された舞台を創り出す予定であり、その演技力と体力の両方が問われる大作です。この公演は、團十郎が減量を敢行した成果を試す重要な場となります。

親子3人共演と新之助の初挑戦

夜の部『弁天娘女男白浪』では、長男の市川新之助が主人公・弁天小僧菊之助に初挑戦します。新之助は中村虎之介とのダブルキャストでこの役を演じ、歌舞伎界の次世代を担う若手の成長が注目されます。この機会に新之助の演技派としての萌芽が期待されます。

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さらに、『連獅子』では親子3人での共演が実現します。市川團十郎が親獅子の精、市川ぼたんが仔獅子の精、そして市川新之助が狂言師左近後の役を勤めます。前半では厳しくも温かい親獅子の情愛が描かれ、後半では勇壮な獅子の毛振りが披露されます。この家族的な共演は、伝統の継承と家族の絆を示す象徴的な瞬間となります。