歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）、長女・市川ぼたん（堀越麗禾／15）、長男・市川新之助（堀越勸玄／13）が25日、都内で行われた新橋演舞場『初春大歌舞伎』取材会に出席した。

歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）、長女・市川ぼたん（堀越麗禾／15）、長男・市川新之助（堀越勸玄／13）が25日、都内で行われた新橋演舞場『初春大歌舞伎』取材会に出席した。 團十郎は「『連獅子』は、ゆくゆくは（家族で）やりたいなと思っていました」と告白。

ぼたんから「やってみたい」との言葉があったといい、「責任をもって、市川ぼたんという舞踊家の立場の思いをくみ取って、崖から突き落としたいと思います」と意気込みを語った。 一方、ぼたんは「父と弟が何度も『連獅子』をいろいろな場所でさせていただいている姿を見ていたので、そんな父と弟と『連獅子』を務めさせていただくことは、うれしい思いでいっぱいです。 不安はあるのですが、弟にも聞きながら頑張りたいと思います」とコメント。

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「父が、崖から落とすそうなので、頑張ってよじ登れたらと思います」と気合を込めた。 新之助は「3人で『連獅子』をできるなんて。 姉が立役をするということに驚きがあります」と率直な思いを吐露。 さらに、「（父に）僕は『毛を振っている風だ。

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お姉ちゃんの方がちゃんと振れている』と言われ、ショックもありつつ、確かにそうだなと思いました」と悔しげに振り返った。 團十郎から「傷ついた？ 」と聞かれると、「傷ついた」と即答し、笑いを誘った。 新橋演舞場では、2027年1月3日から27日まで、『初春大歌舞伎』を昼夜二部制で開催する。

昼の部では、通し狂言『雷神不動北山櫻』を上演。 團十郎が、鳴神上人、粂寺弾正、早雲王子、安倍清行、不動明王の5役を華麗な早替りで魅せる、荒事の魅力が凝縮された舞台となる。 夜の部で上演する『弁天娘女男白浪』では、新之助が中村虎之介とのダブルキャストで、主人公の弁天小僧菊之助に初役で挑む。 また、『連獅子』の前半では、厳しくも温かい親獅子の情愛を描き、後半では獅子の親子が勇壮な毛振りを披露する。