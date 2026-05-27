巨勢典子「Still I Miss You」サンプリングコンテスト入賞作品、Rulmry.によるREMIXが配信リリース

SURF Music、tribe、Hypebeast共同開催の「Still I Miss You」サンプリングコンテスト入賞作品、Rulmry.によるREMIXが配信リリース。原曲の情感を活かしつつ、Nujabesのビート感やエスニックな空気感を現代のDAW技術で再構築。

「Bringing Power Back to Music Creators」を掲げるデジタルマーケットプレイス「SURF Music」は、 Nujabes 設立のレーベル「tribe」およびHypebeastと共同で、 巨勢典子 の楽曲「 Still I Miss You 」をサンプリングソースとしたコンテストを2025年10月に開催した。

このコンテストは、世界中のクリエイターが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進することを目的としており、多くの応募が寄せられた。 そしてこのたび、見事入賞を果たしたRulmry. によるリミックス作品「Still I Miss You(Rulmry. REMIX)」が、2026年5月27日（水）に各種音楽配信サービスにてリリースされた。

「Still I Miss You」は、Nujabesの名曲「reflection eternal」でサンプリングされた作曲家兼ピアニスト・巨勢典子の「I Miss You」の続編にあたる楽曲である。 原曲が持つ繊細な情感と余韻を大切にしながら、Rulmry. は自身が敬愛する故Nujabesのビート感やエスニックな空気感、そしてあたたかみのあるトラックメイクを独自の感性で織り込み、新たな響きとして再構築した。 本作は単なる再編集ではなく、原曲の旋律や質感を活かす上で、現在のDAW環境だからこそ可能なアプローチを取り入れている。

音の断片を細やかに再構成し、空間処理や質感の調整を通じて、原曲の持つ儚さを残しながら、より流動的で立体的なサウンドスケープへと発展させている。 トラック全体には、ヒップホップやダウンテンポの感触を土台にしながら、どこか異国的な気配を感じさせる音のレイヤーが漂っている。 そのため、楽曲は懐かしさを呼び起こすと同時に、現代のリスナーにも自然に届く新鮮さを兼ね備えている。 本作は、過去の名旋律に寄り添いながら、現代の技術と感性によって新たな命を吹き込む試みであり、リスペクトと創造性が高い純度で結びついた一曲である。

原曲を知るリスナーにとっては新たな発見となり、初めて触れるリスナーにとっても深い余韻を残す作品となっている。 Rulmry. は「リスペクトする故Nujabes氏のビート感やエスニックな雰囲気、トラックの暖かみ、そこに自分のエッセンスを織り交ぜたREMIXになっています。 原曲「Still I Miss You」の使い方についても、DAWの技術が発展した今だからこそできる方法を利用して制作しました。

受賞できて大変光栄です。 ぜひ聴いてみてください」とコメントしている。 SURF Musicは、今後もこのようなクリエイター支援の取り組みを継続し、音楽業界の新たな才能発掘と収益化の機会を提供していく予定である。 また、本コンテストは、故Nujabesのレガシーを現代に受け継ぐ試みとしても注目を集めており、彼の音楽に影響を受けた多くのアーティストが参加した。

Rulmry. のリミックスは、そうした流れの中で生まれた意欲作であり、Nujabesファンだけでなく、広く音楽ファンに聴いてほしい作品となっている。 リリースに合わせて、SURF Musicの公式サイトや各音楽配信プラットフォームで視聴可能で、今後のライブパフォーマンスなども期待される。 巨勢典子自身も本リミックスについて「とても新鮮で、自分の曲が新たな解釈で生まれ変わる喜びを感じました」とコメントしており、楽曲の新たな可能性を示している。

Rulmry. の緻密なサウンドデザインと、原曲への深いリスペクトが融合した本作は、今後の音楽シーンにおいても一つの指標となるだろう





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