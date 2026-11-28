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巨人ＦＡトリオ全滅に渡辺主筆が喝！ 「見る目ない。スカウトはダメだ」バッサリ切り捨て…大ナタ予感の不穏な気配（1/3ページ）
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巨人の親会社、読売新聞グループ本社代表取締役主筆の渡辺恒雄氏（９０）が１０日、東京ドームで開幕戦以来今季２度目の観戦。首位阪神相手に打線が爆発し、５本塁打を含…
巨人の親会社、読売新聞グループ本社代表取締役主筆の渡辺恒雄氏（９０）が１０日、東京ドームで開幕戦以来今季２度目の観戦。 首位阪神相手に打線が爆発し、５本塁打を含む９得点の勝利に、「ベリー、ベリーハッピーだ！
」とご満悦だった。 一方、昨オフ史上初めて３人同時に獲得したＦＡ（フリーエージェント）戦士が、現在１軍に１人もいない惨状は看過できない。
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「３人いねえじゃねえか！ 見る目がなかったんじゃないか？ スカウトはダメだ！ 」と不満を炸裂させた。
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