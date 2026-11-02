巨人3位・池田聖摩、遊撃堅守宣言 陸上経歴と150km級肩の強み

巨人ドラフト3位で指名された横浜・池田聖摩内野手（18）が、遊撃手としての本気度を明言。陸上経験が磨いた肩と、松井新監督の言葉を受け、ゴールデングラブ賞と打率3割を目指す。

読売ジャイアンツ が2日、 プロ野球ドラフト 会議で横浜DeNAベイスターズから3位指名した 池田聖摩 内野手（18）が、出身校で指名あいさつを受けた。池田選手は指名後、プロ生活でのポジションについて「ショートにこだわってやっていきたい」と明言し、遊撃手としての勝負を宣言した。これにより、プロ野球界における遊撃手候補としての期待が高まっている。

池田聖摩の走攻守と陸上背景

池田選手は中学時代まで陸上競技と野球の両立を行い、県大会ではジャベリックスローで75メートルを記録して当時の記録を樹立した。この陸上経験が、その後の野球人生に大きく影響しているという。現在は遠投120メートルを誇り、投手時代には最速152キロを計測したことも明かした。肩の強さには自身でも「自信があります」と答えている。

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陸上の道を考えたことや、投手としてプロを目指す未練については「全くない」と一蹴し、内野手、特に遊撃手としての道を選ぶ決意を固めた。父が陸上経験者であることから影響を受け、それまでの鍛錬が現在のプレーにつながっていると振り返っている。この強肩は、プロ野球の守備において大きな武器となる可能性がある。

松井新監督のメッセージとスカウトの評価

指名あいさつの後、榑松スカウトディレクターから松井新監督のサイン入りIDカードが手渡された。これを受け、池田選手は思わず笑みを浮かべたという。松井新監督就任記者会見の様子をテレビで目にした池田選手は、監督が語った「ジャイアンツのプライド」という言葉に強く影響を受けたと述べた。

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その言葉を通じて巨人というチームの重みを実感し、「これだなと思った」と自身の心境を明かした。より重い責任を感じ、頑張らなければならないと意欲を示している。榑松スカウトディレクターの対応や、新監督からのサイン入りIDという手厚い待遇は、巨人側が池田選手に大きな期待を寄せていることを示している。

池田聖摩の経歴とプロでの目標

池田聖摩選手は2008年6月26日に熊本県山鹿市で生まれ、身長176センチ、体重70キロ、右投げ左打ちだ。山鹿中学校時代は熊本中央ボーイズに所属し、選手権大会に出場した。中学3年生時にはU15日本代表に選出され、アジア選手権で2位の成績を収めた経験を持つ。

横浜高校では1年春からベンチ入りし、甲子園には2年春から4季連続で出場した。2年春の大会では優勝を経験し、3年時には高校日本代表にも選出された。速さにも定評があり、50メートル走で6秒を記録している。好きな言葉は「有言実行」であり、この姿勢をプロ野球でも貫きたい考えだ。

池田選手が目指すプロでの目標は、ゴールデングラブ賞の獲得と打率3割の達成である。また、「巨人を代表するような選手になりたい」という大きな夢を掲げている。走攻守のすべてにおいて磨きをかけ、巨人ファンに応えるプレーヤーとなることを約束している。指名による新しい一歩を、確固たる決意で踏み出している。