巨人育成選手ティマが昇格、日本野球と文化を学ぶ

巨人の育成選手フリアン・ティマ外野手（２１）が、外国人も育成するとの球団方針の下、支配下登録されることが分かった。来日６年目で悲願の昇格となる。課題の得点力アップ、交流戦で打線の起爆剤として大きな期待がかかる。育成選手でもオープン戦に出場できるため、貴重な経験を積み、成長した。今季は３軍戦でも出場全１０試合で安打を放ち打率４割３分２厘、１本塁打をマーク。機は熟した。巨人では今季４人目の育成選手からの昇格。

巨人の 育成選手 フリアン・ ティマ 外野手（２１）が 支配下登録 されることが２４日、分かった。 外国人も育成する との 球団方針 の下、じっくり育てられ、 ドミニカ共和国 から 来日６年目 で悲願の昇格となる。

身長１９４センチ、体重１０６キロの右の長距離砲。２軍で好調を維持していて、早期１軍昇格の可能性もある。 課題の得点力アップ、２６日から始まる交流戦で打線の起爆剤として大きな期待がかかる。 ティマは１５歳で故郷のドミニカ共和国で巨人が行ったトライアウトを受験して合格。 育成契約を結び、１６歳の２１年８月に来日した。

当時はコロナ禍で制限もあって難しい状況が続いていたが、外国人選手の育成にも力を入れる球団は長期的な視野で日本語や日本文化の教育プログラムも組んでサポート。 金の卵を主に３軍でじっくり育ててきた。 ２４年２月の春季キャンプでは就任１年目の阿部監督が２、３軍紅白戦を視察。 目の前で逆方向の右翼席に豪快な本塁打を放ち「みそラーメンおごってあげる」と監督賞として賞金３０００円を贈呈された。 ご褒美の大好きなみそラーメンを食べてパワーに変え、同年は２軍でリーグ２位の１５本塁打と大きく飛躍した。

来日時は８０キロ台だった体重も、トレーニングと寮の栄養バランスの良い食事のおかげで数年で２０キロ以上アップ。 持ち前のパワーにさらに磨きをかけてきた。 育成選手でもオープン戦は出場できるため、昨年は３月の東京Ｄでのオープン戦に参加。 ヤクルト・吉村から安打を放って貴重な経験を積み、２軍ではチーム２位タイの８本塁打を放った。

今季は２軍戦で２６試合、打率３割３厘、３本塁打。 この日はファーム・リーグのハヤテ戦（静岡）に「５番・一塁」で出場して５打数３安打４打点と快音を響かせた。 今季は３軍戦でも出場全１０試合で安打を放ち打率４割３分２厘、１本塁打をマーク。 機は熟した。

巨人では開幕前の宇都宮、ルシアーノ、４月上旬の平山に続いて今季４人目の育成選手からの昇格。 これで支配下選手は６６人となり、上限の７０人まで残り４枠となる。 来日６年目でチームメートと日本語で会話できるなど日本野球と文化を学び、計り知れない伸びしろを誇るティマ。２年ぶりリーグ優勝へ、攻撃陣の底上げが不可欠なチームにとって、その打棒に大きな期待がかかる





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