巨人が２６日、横浜市内の横浜高を訪れ、ドラフト１位指名した織田翔希投手（１８）と初めて顔合わせ。巨人側は榑松伸介スカウトスカウトディレクター、織田淳哉スカウトチーフを含む４人、織田サイドは織田のほか、織田の母、村田監督が出席し、約２時間に渡...

巨人 織田翔希に初面談で熱烈プレゼン 異例９０ページ冊子で「世界最高投手への挑戦」 前人未到の沢村賞＋サイヤング賞のダブル獲得掲げる 榑松スカウトディレクター「まずは可能であれば巨人、日本のエース、そこから世界へ」織田側は本人、母、村田監督が出席巨人 織田翔希に初面談で熱烈プレゼン 異例９０ページ冊子で「世界最高投手への挑戦」 前人未到の沢村賞＋サイヤング賞のダブル獲得掲げる 榑松スカウトディレクター「まずは可能であれば巨人、日本のエース、そこから世界へ」織田側は本人、母、村田監督が出席巨人が２６日、横浜市内の横浜高を訪れ、ドラフト１位指名した織田翔希投手（１８）と初めて顔合わせ。

巨人側は榑松伸介スカウトスカウトディレクター、織田淳哉スカウトチーフを含む４人、織田サイドは織田のほか、織田の母、村田監督が出席し、約２時間に渡って面談を行った。 全部で９０ページに渡る冊子「世界最高投手への挑戦」をプレゼンし、松井秀喜新監督が現役時代に身につけた背番号「５５」を提示した。 面談後に榑松伸介スカウトディレクターは「巨人軍として、今お示しできる魅力だったり、育成方針であったり、すべてお話をさせていただきました」と語り、織田の反応については「しっかり聞いていただけたとは思っております」と、うなずいた。

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プレゼン内容については「沢村賞とサイヤング賞のダブル獲得」を目標に掲げたもので「まだ沢村賞とサイヤング賞を両方獲ったピッチャーはいないというところで、織田投手にはそこをぜひ目指していただきたい。 世界最高投手への挑戦ということで、織田投手が世界一の投手を目指せる、目指す挑戦に、ジャイアンツも一緒に挑戦させてほしいという思いをお伝えさせていただきました」とし、将来的なメジャー挑戦についても容認しており「もちろん将来、アメリカでメジャーリーグで活躍したいとあれだけはっきり言われていますので、まずは可能であれば巨人のエース、そして日本のエース、それから世界へ羽ばたいていただければという思いは伝えさせてもらった」とした。