巨人が２６日、横浜市内の横浜高を訪れ、ドラフト１位指名した織田翔希投手（１８）と初めて顔合わせ。巨人側は榑松伸介スカウトディレクター、織田淳哉スカウトチーフを含む４人、織田サイドは織田のほか、織田の母、村田監督が出席し、約２時間に渡って面談...

2026.11.26巨人が２６日、横浜市内の横浜高を訪れ、ドラフト１位指名した織田翔希投手（１８）と初めて顔合わせ。 巨人側は榑松伸介スカウトディレクター、織田淳哉スカウトチーフを含む４人、織田サイドは織田のほか、織田の母、村田監督が出席し、約２時間に渡って面談を行った。

全部で９０ページに渡る冊子「世界最高投手への挑戦」をプレゼンし、松井秀喜新監督が現役時代に身につけた背番号「５５」を提示した。 面談後に榑松伸介スカウトディレクターは「巨人軍として、今お示しできる魅力だったり、育成方針であったり、すべてお話をさせていただきました」と語り、織田の反応については「しっかり聞いていただけたとは思っております」とし、背番号「５５」の提示については「松井監督が『ぜひ織田投手に５５番を』ということで本日伝えさせていただきました」と明かした。 背番号についての織田の反応については「ちょっと私の口からは」と、話すにとどめた。

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プレゼン内容については「沢村賞とサイヤング賞のダブル獲得」を目標に掲げたもので「まだ沢村賞とサイヤング翔を両方獲ったピッチャーはいないというところで、織田投手にはそこをぜひ目指していただきたい。 世界最高投手への挑戦ということで、織田投手が世界一の投手を目指せる、目指す挑戦に、ジャイアンツも一緒に挑戦させてほしいという思いをお伝えさせていただきました」とし、将来的なメジャー挑戦についても「もちろん将来、アメリカでメジャーリーグで活躍したいとあれだけはっきり言われていますので、まずは可能であれば巨人のエース、そして日本のエース、それから世界へ羽ばたいていただければという思いは伝えさせてもらった」とした。