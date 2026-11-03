巨人松井秀喜新監督、野球教室で110m弾を放つ

巨人軍の松井秀喜新監督が川崎市内のNPO野球教室で推定110mの本塁打を記録し、必勝の意を示した。秋季キャンプ初指導の背景と共に、その活躍を紹介する。

読売ジャイアンツ の新監督に就任した 松井秀喜 氏（52）が、監督就任後初の公の場で目覚ましいパフォーマンスを見せつけた。1日、 川崎市 内で行われた代表理事を務めるNPO法人主催の 野球教室 に参加し、小学生たちが見守る前で推定飛距離110メートルのアーチを描いた。この弾丸は「必勝」と書かれた旗を直撃し、新たなシーズンの好兆物を象徴する出来となった。

教室参加で放った110mのアーチ

この日、全国から集まった小学生40人が大歓声で松井氏のホームランを称えた。放たれたボールは、川崎市のENEOS等々力グラウンドのネットに掲げられていた社旗に直接命中した。その社旗には「必勝」という文字が大きく記されており、まさに監督としての初陣にふさわしい幸運な着弾点となった。当人はボールの行方について「それはちょっと気づかなかったですけど」と振り返りつつ、直撃の事実を知らされると「そうなんですね。そうなるといいですね」とにっこりと微笑んでその結果を歓迎した。このパフォーマンスは、52歳という年齢を感じさせない力強さと精度を示すものであった。

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知念大成選手からの質問に即座対応

野球教室での実演だけでなく、松井氏は選手に対しての初指導も行っていた。同日午前中に行われていた秋季キャンプは3日目であり、松井監督は主に情報収集と観察に時間を費やしていた。しかし、そんな中、選手第1号として質問を寄せたのが知念大成外野手（26）だった。1年目を終えた左打者である知念選手は、松井監督に対して「本塁打の打ち方を教えてください」と問いかけた。松井氏は「いい質問だね」と応じ、身ぶりも交えながら丁寧に回答した。選手に対して「俺みたいに打てよ」といった上から目線の指示はせず、「みなさん、やっぱりうまくなりたいっていうかね、成長したい気持ちはあるでしょうから。いつでもウェルカムですよ」と、子どもでもプロでも成長意欲のある者なら誰でも受け入れる姿勢を示した。

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必勝の誓い実現へ号砲となる

松井新監督は、自身が放ったホームランについて「そうなるといいですね」と語った。さらに、フリー打撃で6スイング目にこの代名詞とも言える放物線を描き出した際には、「それ（ホームラン）を見せるために頑張っているんで。上出来ですね」と満足げな表情を浮かべた。この「必勝」と書かれた旗への直撃は、10月30日にキャンプ初日に行われた訓示での誓いとも深く結びついている。その際、松井氏は「必ず、最後は我々みんなの力でジャイアンツのプライドで勝てると信じてます」と熱く語っていた。この監督第1号のホームランは、単なるパフォーマンスではなく、チームが勝利を掴むための誓いの実現に向けた最初の号砲となったのである。